شکار پرندگان در مازندران ممنوع شد

کورروش ربیعی ضبح جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه مهاجرت پرندگان مهاجر از فصل پاییز به تالابهای مازندران بیشتر می شود، ممکن است این بیماری را به پرندگان بومی و اشخاص انتقال دهند.

وی افزود: از همه صیادان و شکارچیان خواسته شده است برای رعایت، پیشگیری و جلوگیری از احتمال گسترش و سرایت این بیماری ، پرندگان وحشی را شکار نکنند.

کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: موارد احتمالی بیماری و مرگ ومیر پرندگان مهاجر را به نزدیکترین واحد محیط زیست یا دامپزشکی اطلاع دهند.

ربیعی افزود: پروانه شکار پرندگان وحشی حتی برای شکارچیانی که دارای اسلحه مجاز هستند نیز صادر نمی شود. وی تاکید کرد: درصورت مشاهده ماموران حفاظت محیط زیست در حین شکار، با متخلفان برخورد قانونی می شود.

کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران از مردم خواست در صورت مشاهده شکارچیان و متجاوزان به حیاط وحش به ماموران محیط زیست اطلاع تا اقدامات لازم انجام گیرد.

ربیعی خاطرنشان کرد: همیاران محیط زیست هم باید با حساسیت بیشتری در این مقطع کمک یار ماموران محیط زیست باشند تا مواردی از شکار پرندگان بیمار وتوزیع احتمالی آن در بازار صورت نگیرد.

همه ساله با سرشدن هوا در نیمکره زمین صدها هزار پرنده آبزی و کنار آبزی مهاجر برای زمستان گذرانی به تالابها وآبندانهای مازندران کوچ می کنند و با ورود این پرندگان برخی از شکارچیان فرصت طلب از این موقعیت برای شکار پرندگان مهاجر استفاده می کنند.