به گزارش خبرگزاری مهر، خبر راه‌اندازی آزمایشی هرمزآل در جریان بازدید احمدعلی هراتی‌نیک رئیس هیئت عامل ایمیدرو و هیئت همراه از طرح‌های این سازمان در بندرعباس، اعلام شد.

با بهره‌برداری از این کارخانه، ظرفیت تولید آلومینیوم کشور با 47 درصد افزایش به 457 هزار تن می‌رسد.

هراتی‌نیک در جریان بازدید از طرح هرمزآل گفت: ظرفیت تولید این کارخانه 147 هزار تن است و برای راه‌اندازی آن 400 میلیون یورو و 2 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: راه‌اندازی این طرح سبب ایجاد اشتغال مستقیم برای 500 نفر و اشتغال غیرمستقیم برای 2 هزار نفر خواهد شد.

هراتی‌نیک گفت: برای اجرای این طرح از جدیدترین فناوری روز جهان در صنعت آلومینیوم یعنی تکنولوژی 230 کیلوآمپر استفاده شده و از جمله ویژگی‌های این طرح می‌توان به تکنولوژی برتر آن در ایران، سازگاری و انطباق با تکنولوژی روز ، راه‌اندازی به موقع و بدون تاخیر طبق برنامه، استفاده از امکانات کارخانه آلومینیوم المهدی و نیز کاهش میزان مصرف برق اشاره کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه سازمان طی 4 سال آینده به‌دنبال افزایش ظرفیت آلومینیوم کشور به 800 هزار تن در سال است، گفت: طرح تولید 350 هزار تنی آلومینیوم با تکنولوژی 400 آمپر در مسجدسلیمان با مشارکت ایمیدرو و بنیاد مستضعفان (40 درصد ایمیدرو و 60 درصد بنیاد) در دستور کار است.

وی افزود: طرح آلومینیوم جنوب در لامرد با ظرفیت 276 هزار تن، طرح دیگری است که قرارداد آن با شرکت NFC چین بسته شده است.

اجرای طرح هرمزآل از سال 1384 در سایت مجتمع آلومینیوم المهدی بندرعباس شروع شده ودر حال حاضر، آماده بهره‌برداری است. کارخانه مذکور در مجموع از228 دیگ برخوردار است.

با راه‌اندازی طرح هرمزآل، استان هرمزگان به قطب صنعت آلومینیوم کشور تبدیل می‌شود.