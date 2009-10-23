طرح پیش نویس قانون ضد ایرانی جدید به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به موجب این پیش نویس، شرکتهای غیر آمریکایی فعال در امر فروش تجهیزات ارتباطاتی که اقدام به داد و ستد با ایران کنند، از انجام معامله با ایران محروم می شوند.

بر اساس این گزارش، بخش "حسابرسی برای فرصتهای تجاری در ایران ( ABC Iran Act )" دولت آمریکا، قصد دارد با این اقدام شرکتهای مهم ارتباطی و مخابرتی جهان را از انجام معامله با ایران و یا سرمایه گذاری در این کشور بر حذر دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخش ارتباطات آمریکا بازار بسیار سودآوری است و اغلب شرکتهای مهم ارتباطی جهان در ایالات متحده فعالیت می کنند از همین رو در صورت تصویب این پیش نویس، شرکتهایی که با ایران معامله کنند دیگر جایی در بخش ارتباطات آمریکا نخواهند داشت.

در همین رابطه "رون کلین" از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که این پیش نویس را تهیه کرده، گفت : زمان آن فرا رسیده تا شرکتها انتخاب کنند : یا داد و ستد با آمریکا و یا معامله با ایران.

بر اساس قوانین آمریکا، شرکتهای آمریکایی از انجام داد و ستد با ایران محروم هستند و در صورت تصویب این پیش نویس، شرکتهای غیر آمریکایی نیز از انجام معامله با ایران محروم می شوند.

این پیش نویس در حالی در مجلس نمایندگان مطرح می شود که چندی قبل پیش نویس قانون ممنوعیت صادرات بنزین به ایران در سنای آمریکا تصویب شد و برای اجرایی شدن نیازمند امضای "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور است.



ارائه این پیش نویس بار دیگر نشان داد که سیاستهای آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران بر خلاف ادعاهای باراک اوباما هیچ تغییری نکرده است و خصومت و دشمنی با ملت ایران، ویژگی مهم این سیاستهاست.