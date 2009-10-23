حمایت اداره کل هنرهای نمایشی از اجرای عمومی سه نمایش تئاتر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره ششم تئاترماه با حضور عزت‌الله انتظامی آغاز شد. انتظامی با اشاره به همکاری خود در مقام داور از اولین دوره‌های جشنواره تئاتر ماه این حرکت را حرکت فرهنگی زیبایی دانست که توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود. وی تئاتر ایران را نیازمند کمک‌های بیشتر دانست تا هر چه بهتر اجرا و علاقمندان بیشتری را به خود جذب کند.

آقای بازیگر گفت: متأسفانه سالن‌های تئاتر ما کم است و امیدوارم روز به روز تئاتر ایران توسعه بیشتری پیدا کند. امیدوارم این حرکت فرهنگی زیبا تداوم داشته باشد و آثار منتخب شهرستانی و تهرانی در تهران اجرای عمومی داشته باشند. تئاتر مادر همه هنرهاست و اگر بنده تئاتر کار نمی‌کردم قادر به ایفای نقش‌های خوب در سینما نبودم. تئاتر استخوان محکم هنر است و هر کسی که از تئاتر به سینما می‌رود در کار خود می‌درخشد.

در ادامه سعید کشن‌فلاح به ارائه گزارشی از مراحل مختلف شکل‌گیری و برگزاری جشنواره ششم تئاتر ماه ارائه داد و گفت: مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مبلغ 15 میلیون تومان از اجرای عمومی سه اثر منتخب جشنواره ششم تئاترماه حمایت خواهد کرد. همچنین معاونت فرهنگی بنیاد شهید مبلغ 15 میلیون تومان و مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز مبلغ 10 میلیون تومان را برای حمایت از هنرمندان و تقویت هنر معنوی کمک کرده‌اند.

در ادامه مراسم و بعد از اجرای موسیقی زنده توسط هنرمندان تئاتر شیراز، حسن بنیانیان رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یکی از کاربردهای هنر را کم کردن سخنرانی‌های مسئولین دانست و گفت: مسئولین می‌توانند از هنر برای رفع معضلات جامعه استفاده کنند. ما در مرحله گذار به سر می‌بریم و سرعت تحولات جامعه زیاد است. عواملی وجود دارند که فهم مدیران اجتماعی از فرهنگ کندتر رشد کند.

وی افزود: مدیران مذهبی ما از جوانی درکی از فرهنگ دارند که آن درک باید در دوران مدیریت گسترش پیدا کند. مقام معظم رهبری به عنوان صاحب‌نظر تمام عیار در موضعی که هنر را درک می‌کنند و به عنوان یک دانشمند دینی در فرصت‌های مختلف و از زوایا و با عناوین مختلف اهمیت فرهنگ را به مسئولان گوشزد کرده‌اند. تمام عناوینی که مقام معظم رهبری استفاده می‌کنند فصلی مشترکی دارند که آن فصل مشترک توجه به فرهنگ است.

رییس حوزه هنری خلق آثار مناسب جامعه هنری را باعث توسعه ذهن مدیران و مسئولان دانست تا متوجه این امر شوند که بخشی از معضلات سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی ما ریشه‌های فرهنگی دارند و از طرف دیگر متوجه شوند که این معضلات با حرف و کتاب حل نمی‌شود و با بهره‌گیری از انواع هنر می‌توان آن‌ها را برطرف کرد.

بنیانیان خاطرنشان کرد: مردم سالاری و جابجایی بیش از اندازه مدیران و پول نفت باعث کندشدن روند توسعه فرهنگی شده است. کشورهای دیگر متوجه این امر شده‌اند که توسعه فرهنگی و صنعتی باید با هم پیش بروند ولی در ایران هنوز متوجه این امر نشده‌ایم. هنرمندان باید تحلیل درستی از جامعه داشته باشند و ما شیفته کارهای تحلیل‌گرایانه هستیم.

وی ادامه داد: پشت هر متن جوانانی عاشق عمر خود را برای تئاتر می‌گذارند و ما باید تقاضا را برای این تولیدات ایجاد کنیم. یعنی درهای مدارس را به روی تئاتر باز کنیم و مساجد در کنار فعالیت‌های فرهنگی خود سالنی را برای تئاتر داشته باشند. بسیاری از مفاهیم دینی را می‌توان با تئاتر بیان کرد. توجه روحانیت به سینما خوب جلب شده ولی هنوز نتوانسته‌ایم بگوییم که تئاتر برای اهداف دینی ما کاراتر است. بسیاری از فیلم‌های امروز برای اینکه در جامعه جهانی علیه‌مان استفاده نشوند کلی‌گویی می‌کنند اما دردهای ریز جامعه را می‌توان در تئاتر بیان کرد.

رییس حوزه هنری به هنرمندان تئاتر توصیه کرد واقعیت‌های جامعه و معضلات ویژه دوران معاصر را در آثار خود مطرح کنند تا مدیران ما قدر هنر تئاتر را بدانند و بفهمند که با تئاتر می‌توانند معضلات حوزه خود را حل کنند.

در بخش دیگر این مراسم و بعد از قرائت بیانیه هیئت داوران بخش صحنه‌ای و خیابانی جشنواره ششم تئاتر ماه توسط حسین فرخی برگزیدگان تئاتر خیابانی جشنواره معرفی شدند. در بخش موسیقی هیئت داوران ضمن تقدیر از محمد نادری،‌ آریا صبا را به عنوان آهنگساز برگزیده بخش خیابانی معرفی کرد. در بخش طراحی پوستر و بروشور نیز ضمن تقدیر از پری شاه‌ولی جایزه برگزیده این بخش به کمال کچوییان اهدا شد.

در بخش طراحی صحنه دیپلم افتخار به مهدی حبیبی اهدا شد و در بخش بازیگری زن نمایش‌های خیابانی ضمن تقدیر از سمیرا جعفری رتبه‌های سوم و دوم این بخش به نرگس‌ خاک‌کار و راضیه به‌پایینی رسید. هیئت داوران در بخش بازیگری زن برگزیده اول نداشت.

در بخش بازیگری مرد نمایش‌های خیابانی هم هیئت داوران ضمن تقدیر از محمد زوار‌بی‌ریا رتبه‌های سوم تا اول را به بهنام شرفی، ابوذر جلالی و وحید میریونسی اهدا کرد. در بخش طرح و ایده نمایشی هم از محمدجواد ظن‌نوش تقدیر شد و رسول نقوی، حسین عبدالهی و مهدی حبیبی رتبه‌های سوم تا اول را دریافت کردند.

در بخش کارگردانی نمایش‌های خیابانی جشنواره ششم تئاتر ماه هم ضمن تقدیر از نرگس ‌خاک‌کار رتبه‌های سوم تا اول بخش کارگردانی نمایش خیابانی به پوریا کریمی، امیرحسین شریفی و مهدی حبیبی رسید.

در بخش پایانی برگزیدگان بخش صحنه‌ای معرفی شدند. در بخش طراحی پوستر طاهره حیاتی‌پور برگزیده شد و جایزه برگزیده طراحی بروشور به علیرضا مقامی‌پور رسید. سیاوش لطفی جایزه برگزیده موسیقی را دریافت کرد و در بخش طراحی صحنه نیز هیئت داوران ضمن تقدیر از احمد کچه‌چیان رتبه‌های سوم تا اول به وحید لاری، مرتضی نجفی و مهدی‌ امین‌لاری اهدا شد.

در بخش بازیگری زن جشنواره ششم تئاترماه هیئت داوران بخش صحنه‌ای ضمن تقدیر از گیتی قاسمی رتبه‌های سوم تا اول این بخش را به پردیس افکاری، نادیا فرجی و نسیم ادبی اهدا کرد. در بخش بازیگری مرد نمایش‌های صحنه‌ای هم ضمن تقدیر از رضا خدادادبیگی، رتبه‌های سوم تا اول به پژمان روشن، بهنام تشکر و سیاوش صفری‌زاد رسید.

در بخش نمایشنامه‌نویسی آثار صحنه‌ای جشنواره از محمد خراط‌زاده تقدیر شد و مهدی ایوبی و فرهاد نقدعلی به صورت مشترک رتبه سوم و احسان رحیمی نیز رتبه دوم این بخش را دریافت کردند. این بخش برگزیده اول نداشت. در بخش کارگردانی هم هیئت داوران ضمن تقدیر از مهدی امین‌لاری رتبه‌های سوم تا اول را به سیدعلی موسویان، احسان رحیمی و بهرام تشکر اهدا کرد.

اجرای پانتومیم توسط بهرام ریحانی و پخش فتوکلیپ جشنواره کاری از ابراهیم حسینی از دیگر برنامه‌های مراسم اختتامیه ششمین جشنواره تئاترماه بود.