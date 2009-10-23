دپو زباله در قلب رودخانه کشکان / کشکان در پلدختر جان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، رودخانه "گلال" و "کرگانه" در خرم آباد، رودخانه های "بادآور" و "گنجینه" در شهرستان دلفان، رودخانه "تیره" در شهرستان دورود و رودخانه "کشکان" در پلدختر هر کدام نمونه ای از رنجی است که رودخانه ها در دل شهرهای لرستان به خود می بینند و شاید گفتن اینکه این رودخانه ها در دل شهرها جان می دهند حرفی به گزاف نباشد.

جلسه بررسی مشکلات شهر پلدختر که روز پنج شنبه با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه پلدختر و سایر مسئولان شهرستان برگزار شد بازهم مجالی برای طرح مشکلات حوزه شهری و در راس همه آنها وضعیت نابسامان رودخانه کشکان در مرکز شهر پلختر بود.

دپو زباله در حاشیه رودخانه کشکان / گلایه مردم از بوی فاضلاب

امام جمعه پلدختر در این جلسه با اشاره به وضعیت نابسامان عمران شهری در پلدختر، اظهار داشت: دپو زباله در حاشیه رودخانه کشکان و خیابان ساحلی این شهر مشکلات زیادی برای پلدختر ایجاد کرده و موجب نارضایتی شهروندان و اعتراض آنها شده است.

حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور تصریح کرد: روزانه شهروندان زیادی با مراجعه به دفتر امام جمعه از وضعیت نامطلوب و بوی آزار دهنده زباله و فاضلاب در این رودخانه گلایه مندند.

وی با بیان اینکه بوی نامطلوب فاضلاب با نفوذ به خانه های مردم موجب مشکلات زیادی برای پلدختریها شده است، خاطر نشان کرد: شهرداری باید برای ساماندهی این رودخانه که می تواند نقش مهمی در زیبایی شهر پلدختر داشته باشد تلاش بیشتری به خرج دهد.

امام جمعه پلدختر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از عدم فعالیت های فرهنگی از سوی شهرداری پلدختر به شدت انتقاد کرد و بیان داشت: چرا شهرداری در مناسبت های مذهبی اطلاع رسانی نمی کند؟

حجت الاسلام صرفی پور ادامه داد: اگر شهرداری مبادرت به نصب پارچه های سیاه و اطلاع رسانی در سطح شهر می کرد ما شاهد برپایی برخی مراسم های عروسی در شب شهادت امام جعفر صادق(ع) نبودیم.

وی با اشاره به اختلافات موجود میان اعضای شورای شهر، بیان داشت: اگر اعضای شورای شهر با هم اختلاف سلیقه دارند باید سعی کنند در محافل عمومی در کنار هم باشند که مردم پلدختر احساس نکنند اعضای شورای شهر برای حل مشکلات با هم تعامل ندارند.

امام جمعه پلدختر همچنین از نبود میدان میوه و تره بار در سطح شهر پلدختر انتقاد کرد و یادآور شد: یکی از عوامل گرانی میوه در پلدختر نبود میدان میوه و تره بار است.

حجت الاسلام صرفی پور افزود: ایجاد میدان میوه و تره بار یکی از نیازها و ضروریات شهر پلدختر است که شهرداری باید با ایجاد آن تحولی در قیمت ها در پلدختر به وجود آورد.

انتقاد شدید نماینده پلدختر از وضعیت عمران شهری در پلدختر

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن تایید صحبت های امام جمعه پلدختر، عنوان کرد: مناصب در نظام جمهوری اسلامی امتحان و فرصتی است که باید به اهلش سپرده شود.

علی کائیدی با تاکید بر اینکه اگر از سوی مسئولان کاری برای مردم انجام نشود خیانت در امانت است، عنوان کرد: طبیعی است که مردم پلدختر از شهرداری راضی نباشند زیرا در قبال پرداخت عوارض خواستار خدمات رسانی از سوی این نهاد هستند.

وی با انتقاد شدید از وضعیت کنونی شهر پلدختر، تصریح کرد: عدم توجه به عمران شهری، پلدختر را به شهر ارواح تبدیل کرده است که در آن هیچ تحولی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: در این شهر هیچ هتل مناسبی برای برگزاری مراسم های مختلف و برای پذیرایی از مهمانان وجود ندارد که باید با تشویق بخش خصوصی این نقیصه را برطرف کرد.

کائیدی خاطر نشان کرد: 11 سال از عمر شوراهای اسلامی در کشور می گذرد ولی متاسفانه در این مدت هنوز نتوانسته ایم یک پروژه عمرانی بزرگ و یا حتی شوراهای محله را در پلدختر ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در طول 20 سال گذشته در پلدختر هیچ کار چشمگیری انجام نشده است.

نماینده مردم پلدختر با بیان اینکه باید اختلافات را کنار گذاشته و در جهت عمران و آبادانی پلدختر گام برداشت، بر ضرورت تعامل میان شهرداری، اعضای شورای شهر، فرمانداری و امام جمعه پلدختر برای حل مشکلات موجود تاکید کرد.

هدایت فاضلاب به رودخانه کشکان مشکلات زیادی را در پی دارد

شهردار پلدختر نیز در این جلسه با تایید وضعیت مابسامان رودخانه کشکان به دلیل ورود فاضلاب و زباله، بیان داشت: هدایت فاضلاب به درون رودخانه کشکان و متصاعد شدن بوی بد از این رودخانه موجب ایجاد مشکلات عدیده ای در این شهر شده است.

هوشنگ نصیری با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضع موجود، افزود: در جریان سیل بهمن ماه سال 84 پلدختر کلیه تاسیسات زیربنایی پلدختر از بین رفت و امروز با هر بارندگی مشکلات پنهان در این شهر خود را نشان می دهد.

وی خواستار اختصاص اعتبار برای نوسازی کانالهای در حال تخریب آب و فاضلاب در سطح شهر پلدختر شد و خاطر نشان کرد: کانالهای موجود در سطح شهر تنها گنجایش جاری شدن آبهای سطحی را دارند و در برابر بارانهای سیل آسا تخریب می شوند.

شهردار پلدختر یادآور شد: شهرداری پلدختر 10 میلیارد ریال از ادارت شهر پلدختر طلب دارد که در صورت پرداخت این بدهی تحولی در این شهر ایجاد خواهد شد.

نصیری ادامه داد: همچنین در سالجاری به شهر پلدختر 10 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده که تنها 25 درصد این میزان اعتبار وصول شده است.