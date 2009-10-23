کشف آنزیمی برای افزایش جذب بهتر آب از سوی گیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از گونه های گیاهی برای تولید سوختهای زیستی فعالیتی است که تاثیرات منفی بر روی قیمت غلات و تولید کالاهای غذایی گذاشته است.

اکنون گروهی از دانشمندان لابراتوار ملی بروکهون از وزارت انرژی آمریکا آنزیمی جدیدی را کشف کردند که مسئول تشکیل ماده "سوبرین" است و می تواند تغییرات مهمی در کشت گیاهان حتی در زمینیهای کم آب ایجاد کند.

سوبرین عملکرد مهمی در گیاهان و به خصوص در کنترل حمل و نقل آب و مواد غذایی دارد و همزمان گیاه را از آسیب عوامل بیماریزا محافظت می کند.

گیاهان از پلیمرهای مختلفی برای ساخت دیواره سلولی استفاده می کنند و هر یک از این پلیمرها خواص ویژه ای برای رشد و بقای گیاه دارند سوبرین در بیشتر موارد در دیواره های سلولی دانه ها و ریشه ها قرار دارد و برای تنظیم موادی که وارد ارگانیسم می شوند بسیار مهم است این پلیمر با ایجاد موانعی از ورود میکروارگانیسمها و مواد خطرناک جلوگیری کرده و همزمان توزیع و ذخیره آب و دیگر مواد غذایی را آسان می کند.

در این تحقیقات، این دانشمندان یک نوع اصلاح ژنتیکی شده گیاه Arabidopsis را ایجاد کردند در این نمونه تراریخته، از بیان آنزیمی به نام HHT جلوگیری شد. سپس بررسیهای شیمیایی نشان داد که سکوت ژن بیان کننده آنزیم HHT باعث می شود که بخش رزینی سوبرین دچار نقص شده و به این ترتیب آنزیم HHT تبدیل به آنزیم مسئول سنتز زیستی پلیمر شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، این گروه همچنین نشان داد که گیاهان با نقص HHT نسبت به نمک نفوذپذیرتر می شوند.

به گفته این محققان، با دستکاری این آنزیم می توان نفوذپذیری بافتهای گیاهی را نسبت به جذب آب افزایش داد نفوذپذیری گیاه، پارامتری است که به کمک آن می توان در کشت گیاهان ویژه تولید سوختهای زیستی به خصوص در شرایط اقلیمی سخت نیز تسهیل ایجاد کرد.