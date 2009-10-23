به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی‌نژاد پنجشنبه شب در دیدار اعضای کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، حیات طیبه الهی و حکومت جهانی انسان کامل را ویژگی‌های بارز مدینه فاضله برشمرد و اظهار داشت: حرکت در مسیر طراحی شده از سوی غرب و نظام سلطه در بخشهای گوناگون به هیچ عنوان پیشرفت و تعالی واقعی را محقق نمی‌کند و این هدفگذاری جز سقوط انسان نتیجه‌ای ندارد.

وی با اشاره به اینکه علی رغم انجام فعالیتهای فکری و علمی فراوان هم‌افزایی در برخی بخشها وجود ندارد، افزود: برای حرکت و همسو کردن همه آحاد جامعه باید تصویر روشنی از مقصد ارائه کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دوران آینده دوران اندیشه الهی و انقلابی است، گفت: نشانه‌های افول و پایان امپراتوریهای استکباری در عرصه‌های گوناگون آشکار شده، زیرا استکبار برای پیشبرد سیاستهای خود در دنیا فقط به زور متوسل می‌شود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه امروز ملتهای جهان دنبال راه جدید هستند، تاکید کرد: امروز حتی نظام سلطه خواهان کمک ایران برای خروج از بحران‌های مختلف است زیرا به دلیل بی‌رقیب دانستن خود رشد فکری و نظری نداشته است.

وی تشکیل جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را تلاشی برای متصل شدن به انسان کامل به عنوان نقطه ثقل حرکت حق طلبان و عامل اصلی شناخت حقیقت انسان دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی قطعه‌ای از تاریخ مبارزه انبیاء حق‌پرستان و عدالت‌ جویان با ظالمان و زورگویان در جهت هدایت بشریت است.

رئیس‌ جمهور با اشاره به تلاش روز افزون غرب برای جلوگیری از پیشرفت و تعالی ملت ایران، گفت: راه ماندگاری انقلاب اسلامی برخورد از موضع اقتدار است زیرا همه توطئه‌ها را خنثی می‌کند.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه عزت ملت ایران با ایستادگی و اقتدار محقق شده است، تصریح کرد: امروز ملت ایران با ایستادگی، استقامت و برخورد با استغنای ایمانی و عزتمند به امنیت پایدار ، پیشرفت در بخشهای مختلف و پیروزیهای متعدد در عرصه جهانی دست یافته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز در داخل کشور آگاهی بی‌نظیر و شور و نشاط انقلابی روز‌افزون وجود دارد، گفت: معرفی الگوی نظام حاکمیت سیاسی، احیای شعارهای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و قدرت مدیریت جمهوری اسلامی از جمله مهمترین پیروزیهای ملت ایران در چند ماه اخیر است.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه امروز هر اقدامی برای ماندگاری و اثرگذاری باید نسبت خود را با انقلاب اسلامی تعریف کند، افزود: اندیشه و اصول انقلاب اسلامی به تار و پود جامعه رسوخ کرده و نهادینه شده است.

رئیس‌جمهور در خاتمه تاکید کرد: دولت با همه توان آماده استفاده از پیشنهادات و راهکارهای دانشگاهیان به منظور پیشرفت و تعالی همه جانبه کشور در عرصه‌های گوناگون است.

بنابراین گزارش ، پیش از سخنان رئیس جمهور مهدوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مسئول کمیته فرهنگی، هزار جریبی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول کمیته علمی و فناوری، پورابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مسئول کمیته اقتصادی، فداکار عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مسئول کمیته سیاست خارجی و مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ومسئول کمیته سیاست داخلی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی مهمترین دیدگاه‌ها ، اولویتها و راهکار های کانون دانشگاهیان ایران اسلامی را در عرصه‌های گوناگون تبیین کردند.

همچنین هدف ‌گذاری مشخص در علوم انسانی، آسیب شناسی فرهنگی هر استان توسط دانشگاهیان پیش از سفر استانی، نهضت ساخت تجهیزات دانشگاهی و صنعتی در داخل کشور، همکاری برای اجرای طرح مهم تحول اقتصادی، لزوم ادامه سیاست اقتدار وعزت جمهوری اسلامی ایران درعرصه جهانی،حمایت ازنظامهای آزادی ‌بخش جهان ولزوم برخورد قاطع با عاملان اغتشاشات اخیر و تروریستها از جمله مهمترین موارد مطرح شده از سوی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی است.