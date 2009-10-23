به گزارش خبرگزاری مهر، روز 22 اکتبر روز بزرگی برای کاربران ویندوز به شمار می رود زیرا مایکروسافت در این روز سرانجام ویندوز 7 را برای استفاده عموم عرضه کرد در حالی که تعداد پیش سفارشهای این سیستم عامل در سایت آمازون در حال حاضر از سفارشهای هری پاتر در انگلستان پیشی گرفته است. این استقبال برای سیستم عامل 120 دلاری که عصای جادویی و اژدها در خود نگنجانده است بسیار قابل توجه است.

در عین حال این میزان استقبال نشان دهنده این امر است که کاربران بسیاری ویندوز رایانه های خود را ارتقا خواهند داد و به طور حتم تعداد این کاربران با گسترش ویندوز 7 در سرتاسر جهان و مشاهده بهبودها و توانایی های این سیستم عامل نسبت به ویندوز پیشین افزایش قابل توجهی خواهد یافت. بر همین اساس نشریه ویرد 7 حقیقت را که قبل از نصب ویندوز 7 بر روی رایانه خود باید بدانید را ارائه کرده است:

ارزش ارتقا دادن را دارد: تا به حال نکات مثبت و منفی فراوانی درباره سیستم عامل جدید شرکت مایکروسافت عنوان شده است اما بسیاری از کارشناسان نرم افزاری اطمینان می دهند ویندوز 7 بهترین سیستم عاملی است که مایکروسافت در تاریخ فعالیتهایش ارائه کرده است. افرادی که از نسخه قدیمی ویندوز استفاده می کنند حتما به ارتقا دادن ویندوز خود نیاز پیدا خواهند کرد و در عین حال برای خریداری رایانه هایی که از زمان تولید ویندوز 7 بر روی آنها نصب شده است نباید هیچ تاملی به خرج داد.

برای شما گران تمام خواهد شد: شرکت اپل نسخه به روز شده سیستم عامل خود Snow Leopard را با قیمت 30 دلار در اختیار کاربرانش قرار داد در حالی که افرادی که در گذشته از این سیستم عامل استفاده نکرده اند نیز می توانند از آن استفاده کنند اما افرادی که قصد استفاده از ویندوز 7 را دارند باید حداقل 120 دلار هزینه را تقبل کنند که ممکن است متناسب با نوع نسخه ویندوز قیمت آن افزایش نیز داشته باشد.

میزان سازش پذیری آن را با سخت افزار رایانه چک کنید: در واقع کاربران ویندوز جدید باید درباره از دست دادن امکان دسترسی به برخی از تجهیزات و نرم افزارهای رده سوم تردید داشته باشند. با وجود اینکه مایکروسافت اعلام کرده است ویندوز 7 تقریبا با تمامی این نوع نرم افزارها و ابزارها سازگارخواهد بود اما برای اطمینان کامل بهتر است کاربران سری به "مشاور ارتقا ویندوز 7" بزنند. این برنامه به صورت خودکار رایانه را اسکن کرده و گزارشی از نرم افزارها و تجهیزاتی که احتمال عدم دسترسی به آنها پس از نصب ویندوز 7 بالا است را ارائه کرده و راه حل هایی را نیز پیشنهاد خواهد داد.

زمان ارائه رایانه های مجهز به ویندوز 7 را تحت نظر بگیرید: مایکروسافت برای افرادی که در انتظار خریداری رایانه هایی با سیستم عامل ویندوز 7 هستند وب سایتی به نام "دیده بانی رایانه" یا PC Scout ارائه کرده است که توسط آن می توان به جستجوی رایانه هایی پرداخت که متناسب علائق کاربر باشد. این وب سایت در واقع لیستی از رایانه هایی که اجازه استفاده از ویندوز 7 دارند را ارائه خواهد کرد. به این شکل در صورتی که کاربر از طریق این سایت سفارش خریداری رایانه ای مجهز به ویندوز 7 را بدهد تنها باید 10 دلار برای حمل رایانه پرداخت کند و نیازی به پرداخت هزینه برای ویندوز نخواهد بود.

از اطلاعات ویندوز XP رایانه خود کپی پشتیبانی تهیه کنید: کاربران ویندوز XP نمی توانند به صورت مستقیم ویندوز خود را ارتقا دهند بلکه باید از اطلاعات خود کپی پشتیبانی تهیه کنند، هارد درایو خود را فرمت کرده و نصب ویندوز را بر روی رایانه ای پاک و خالی از اطلاعات انجام دهند. پس از آن مایکروسافت ابزاری را با نام "انتقال آسان برای جابجایی فایلها" در اختیار کاربر قرار می دهد تا فایلهای خود را به رایانه بازگردانند. در عین حال کاربران ویندوز ویستا می توانند بدون انتقال فایلها و اطلاعات ویندوز خود را ارتقا دهند.

در انتخاب نسخه ویندوز دقت کنید: انتخاب نسخه درست ویندوز 7 به پیچیدگی گذشته نیست زیرا اکثریت کاربران خانگی به نسخه Home Permium نیاز خواهند داشت و کاربران تجاری ویندوز 7 Professional را مورد استفاده قرار خواهند داد. نسخه Ultimat نیز برای این ویندوز ارائه شده که برای تعدادی محدود از کاربرانی ارائه شده است که می خواهند هرکار ممکنی را با رایانه خود انجام دهند. با این حال بهتر است کاربران برای اطمینان بیشتر از برنامه مشاور ارتقا استفاده کنند.

به جستجوی تخفیفهای کوتاه مدت باشید: مایکروسافت دوره یک هفته ای برای فروش ویژه ویندوز 7 را با نام "هفت روز ویندوز 7" برگزار خواهد کرد که طی آن شرکتهایی مانند دل و ایسر به بهترین خریداران خود بر روی ویندوز 7 تخفیف ویژه ای خواهند داد. کاربران می توانند با کنترل پیشنهادهای روزانه سایت ویندوز و یا دیگر سایتهایی مانند Price Grabber و یا Froogle دیگر تخفیفهای ویژه برای ویندوز 7 را بیابند.