فشار آمریکا بر چین و ژاپن برای کاهش مناسبات تجاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این اقدام با هدف افزایش فشارها بر ایران(برای چشم پوشی از حقوق مشروع هسته ای) انجام می شود.

در همین رابطه یکی از اعضای دولت آمریکا که خواست نامش فاش نشود، در اظهاراتی تحکم آمیز گفت : ما به چین و ژاپن و برخی از کشورهای دیگر گفته ایم که مناسبات تجاری خود با ایران را به ویژه در بخش وارادات نفت به کمتر از آنچه تا کنون بوده کاهش دهند.

به زعم این مقام آمریکایی، واشنگتن در این راه قول های مساعدی نیز دریافت کرده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که چند روز پیش یک روزنامه روسی با اشاره به طرح جدید آمریکا برای فشار بر ایران اعلام کرد : واشنگتن برای محدود کردن قدرت ایران در پی افزایش صادرات انرژی به چین است.

روزنامه روسی "ورمیا نووستی" در مقاله ای که در شماره روز سه شنبه 28 مهر به چاپ رسید، نوشت : دولت آمریکا نگران دورنمای پدیدار شدن یک قدرت جدید هسته ای است و از همین رو تصمیم گرفته که خود را به تحریمهای کنونی علیه ایران محدود نکند و از این رو پیشبرد فعالانه ایده افزایش صادرات سوخت به چین را در بین صادرکنندگان بزرگ نفت در کشورهای عربی آغاز کرد.

به نوشته این روزنامه، بر اساس طرح آمریکایی ها، افزایش صادرات از کشورهای خلیج فارس به چین، می تواند به ایران که بخش اعظم درآمد بودجه آن از عرضه سوخت به سمت شرق تامین می شود، به طور جدی ضربه بزند. در عین حال، به عقیده کارشناسان، بازار چین دارای ظرفیت عظیمی است و این کشور مجبور نخواهد شد که از میان عرضه کنندگان، طرفی را انتخاب کند.