مازندران به دو هزار میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست استانداران پس از انقلاب مازندران در جمع خبرنگاران افزود: تمام هستی یک مازندرانی به شغل کشاورزی وابسته است که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: صنعت در مازندران قبل و بعد از انقلاب قفل شده بود اما باید بدانیم که با رفع محدودیت استقرار صنایع در مازندران هنوز در ابتدای راه قرار داریم.

استاندار مازندران با استناد به سخنان رئیس جمهور مبنی بر فعالیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی اظهار داشت: اگر حمایت در زمینه بخش کشاورزی و تبدیل فعالیتها بر اساس مکانیزه صورت نپذیرد رقابت تولیدات داخلی با خارج از کشور قابل قیاس نخواهد بود و همچنان در این بخش عقب خواهیم ماند.

استاندار مازندران اظهار داشت: این استان با سرمایه گذاری در بخش آب می تواند در طول سال چهار محصول را از زمین برداشت کند و تهعد می کنیم که مازندران قادر به تامین محصولات کشورخواهد بود.

به گفته وی، 12 نماینده مجلس بسیار هماهنگ هستند و این جزو دوره های بی نظیر بعد از انقلاب است.