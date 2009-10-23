ابداع شیوه ای جدید برای حفظ سلولهای سالم بیماران سرطانی در پرتودرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم محققان دانشگاه پیترزبورگ دریافتند غیر فعال کردن عملکرد ژنها می تواند سلولهای سالم را در برابر شدت بالای پرتو درمانی ایمن سازد و درعین حال به میزان مرگ سلولهای سلولهای خطرناک سرطانی افزوده و از رشد مجدد آنها جلوگیری کند.

بیش از نیمی از بیماران سرطانی با کمک پرتو درمانی تحت معالجه قرار می گیرند تا به این شکل از رشد و گسترش تومورهای سرطانی جلوگیری شود، اما این شیوه از درمان در حین نابودی سلولهای سرطانی می تواند سلولهای سالم را نیز نابود ساخته و یا تخریب کند و اثرات جانبی مانند تهوع، سوزش و خارش پوست، ضعف و خستگی مضمن را در بیمار به جا بگذارد در عین حال احتمال تخریب سیستم ایمنی بدن و مقاومت طبیعی آن در برابر بیماری نیز وجود دارد.

با این حال دانشمندان دانشگاه پیترزبورگ راه حل این مشکل حیاتی را یافته اند آنها با بررسی ژن درمانی بیماری های قلبی و فشار خون بالا دریافتند متوقف کردن عملکرد پروتئین TSP1/CD47 سلولها را در جاندارانی مانند خوک و موش در برابر بالاترین درجه های پرتو درمانی ایمن می کند.

آزمایشهای بیشتر نشان داد همین فرایند می تواند از میزان تدافعی سلولهای تومورهای سرطانی کاسته و آنها را در برابر پرتو درمانی بسیار آسیب پذیر سازد برای متوقف کردن عملکرد این پروتئین دانشمندان از آنتی بادی های خاصی استفاده کرده و نتیجه آن را شگفت انگیز توصیف کردند.

نحوه محافظتی این شیوه درباره سلولهای سالم هنوز برای دانشمندان نامعلوم است با این حالی برخی احتمال می دهند این فرایند به دلیل حفظ خصوصیات سلولهای ایمنی بدن بیمار شکل می گیرد کاهش میزان پروتئین CD47 در سلولهای تومورهای سرطانی در عین حال می تواند آنها را در برابر حملات سیستم دفاعی بدن بیمار حساس تر سازد.

بر اساس گزارش تلگراف، همچنین این شیوه میزان جریان خون را در سلولها بهبود داده و به این شکل از سلامت آنها محافظت می کند و در عین حال سلولهای سرطانی را در معرض سیستم دفاعی طبیعی بدن قرار می دهد دانشمندان معتقدند امکان انتقال این درمان به بدن انسانها طی پنج سال آینده به وجود خواهد آمد.