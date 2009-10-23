شهردار فری تاون وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هربرت جورج ویلیامز" و همراهانش پس از ورود به فرودگاه بین المللی امام (ره) مورد استقبال مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران قرار گرفتند.

وی که برای نخستین بار به تهران سفر می کند در این سفر پس از ملاقات با تعدادی از مدیران شهری از پروژه های مهم شهری تهران و همچنین شهر اصفهان بازدید خواهد داشت.

"ویلیامز" به محض ورود به تهران علت حضور خود و همراهانش در شهر تهران را بازدید از این کلان شهر آسیایی و کسب تجربیات مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: در کشور ما به تازگی جنگ به پایان رسیده و شهر "فری تاون" آماده آغاز یک دوره بازسازی است.از این رو اطمینان دارم با کسب تجربیات خوبی تهران را ترک خواهیم کرد.

وی که رئیس شورای شهرداران کشور "سیرالئون" نیز هست در ادامه از کمکهای بسیار ایران به کشورهای آفریقایی قدردانی کرد.

دکتر نامدار صداقت مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران نیز ضمن خوشامدگویی به "ویلیامز" و همراهانش اظهار امیدواری کرد تا این سفر زمینه خوبی برای شروع همکاریهای گسترده میان تهران و فری تاون فراهم کند.

وی با اشاره به نقش برجسته شهرها در عصر حاضر گفت: این سفر همچنین می تواند پیش زمینه ای برای ارتباطات شهر فری تاون با شهرهای آسیایی باشد.

صداقت افزود: شاید از نظر جغرافیایی فاصله زیادی بین ایران و سیرالئون باشد اما از نظر علاقه و ارتباطات فرهنگی این فاصله چندان نیست و همانطور که آفریقا سرزمینی است با سابقه درخشان، ایران نیز دارای همین شرایط است.

مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران در ادامه به برنامه بازدیدها و ملاقاتهای هیئت اعزامی از فری تاون اشاره کرد و آنان را در جریان چگونگی برگزاری بازدیدها و ملاقات ها قرار داد.