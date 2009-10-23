مجوز واحدهای صنعتی راکد باطل می شود

علی اکبر محرابیان در پایان سفر یک روزه به استان قزوین در گفتگو با خبرنگاران گفت: در بازدیدهایی که از شهرکهای صنعتی استان داشتیم با واحدهایی مواجه شدیم که به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، بدهی به بانک، بی توجهی به تولید و مشکلات مدیریتی ازچرخه تولید خارج شده اند که این کار با توجه به حجم سرمایه گذاری انجام شده به صلاح کشور نیست.

وی افزود: سیاست وزارت صنایع و معادن این است که کمک کنیم تا واحدهای راکد و مشکل دار صنعتی دوباره فعال شوند لذا ضمن تامین تسهیلات لازم برای پرداخت بدهی در صورتی که باز هم واحدی قادر به فعالیت نباشد مجوز آن را باطل کرده و یا با خرید واحد تصمیم مقتضی برای اینگونه واحدها خواهیم گرفت.

محرابیان گفت: در کنار حل مشکلات کارگری به توسعه واحدهای جدید هم ادامه خواهیم داد زیرا صنعت در ایجاد اشتغال پایدار بسیار تاثیر گذار است و می تواند به بخشهای اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند.

7500 واحد صنعتی تا پایان سال در کشور به بهره برداری می رسد

وی تصریح کرد: تا پایان امسال هفت هزار و 500 واحد صنعتی جدید در کشور به بهره برداری می رسد و با افتتاح آنها زمینه اشتغال دهها هزار نفر فراهم خواهد شد.

محرابیان در خصوص تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت اظهار داشت: همزمان با اجرای این طرح برنامه ریزی و راهکارهای لازم از جمله تزریق نقدینگی و ارائه تسهلات و بخشودگی های مقتضی هم ییش بینی شده است تا نگرانیها کاهش یابد.

وی از ارائه تسهیلات بانکی برای تکمیل واحدهای نیمه تمام صنعتی در کشور هم خبر داد و گفت: در حال حاضر 20 هزار و 500 واحد صنعتی نیمه تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها در سال جاری در اولویت وزارتخانه خواهد بود.

وزیر صنایع و معادن در خصوص مشکلات مطرح شده از سوی صنعتگران استان در این سفر اظهار داشت: برای انتقال زباله از شهرک صنعت لیا پیگیری جدی انجام خواهد شد و برای تامین سرمایه درگردش واحدها هماهنگیهای لازم با بانکهای عامل کشور صورت گرفته و مسائل مطرح شده از سوی برخی مدیران واحدها را مجددا پیگری می کنیم و موانع را از سر راه بر می داریم تا تسهیلات طبق قانون در همه جای کشور بطور یکسان به متقاضیان صنعتی داده شود.

تلاش می کنیم در تصمیمات اتخاذی در خصوص ارز، تولید دچار مشکل نشود

محرابیان در مورد نرخ ارز هم گفت: در تعیین نرخ ارز باید ملی نگاه کنیم تا برای کل کشور مفید باشد و از رانت خواری و مشکلات دیگر جلوگیری شود اما بنظر می رسد اقتصاد ایران با ارز تک نرخی هماهنگ شده و کنار آمده است و ما هم تلاش می کنیم در تصمیمات گرفته شده در خصوص ارز تولید دچار مشکل نشود.

وی موفقیت واحدهای صنعتی را در گرو استفاده از دانش روز و تولید مرغوب دانست و افزود: تولید با کیفیت و در رقابت با کسب بازار مصرف می تواند به ارتقا محصول کمک کند و ما نیز معتقدیم سیستمهای حمایتی دولت در شرایط کنونی اقتصاد جهانی باید حتما ادامه داشته باشد.

محرابیان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشورهای جهان یادآور شد: در حالیکه در بخش خودرو در روسیه تا 60 درصد و در ترکیه تا 42 درصد کاهش تولید و صادرات داشتیم این میزان در کشور ما با رشد 9.5 درصدی مواجه بوده است که این کار به همت صنعتگران کشور، مدیریت اصولی و عدم وابستگی بیش از حد کشور به خارج محقق شده است که البته در این راه تولید کنندگان ما با مشکلات عدیده نیز مواجه بوده اند اما با توانمندی و درایت آنها را پشت سر گذاشته اند.

وی اظهارامیدواری کرد با استفاده از دیگاههای کارشناسی صنعتگران و تولید کنندگان گامهای بهتری در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برداشته شود.