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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

مختار پور در گفتگو با مهر:

سند توسعه فناوری نانو در استان مازندران تدوین شد

سند توسعه فناوری نانو در استان مازندران تدوین شد

معاون آموزش و پژوهش استانداری استان مازندران از تدوین سند توسعه فناوری نانو استان مازندران خبر داد و گفت: این سند در راستای توسعه فناوری در استان تدوین شده است.

یدالله مختارپور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استان مازندران اولین استانی است که نسبت به تدوین سند راهبردی توسعه فناوری اقدام کرده که مراحل نهایی خود را طی می کند و به زودی اجرایی می شود.

وی به جزئیات این سند اشاره کرد و افزود: این سند شامل راهبردهای توسعه فناوری نانو در حوزه های مختلف کشاورزی، محیط زیست، صنعت و پزشکی است که با همکاری دانشگاه و استانداری تدوین شده است.

معاون آموزش و پژوهش استانداری استان مازندران با اشاره به فعالیتهای این استان در هفته پژوهش و فناوری گفت: در کمیته علمی ستاد هفته پژوهش استان، تلاش می شود پژوهشگران برتر در حوزه های مختلف در مراکز پژوهشی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و مدارس شناسایی و به ستاد ملی معرفی شوند.

کد مطلب 969380

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