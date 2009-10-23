سند توسعه فناوری نانو در استان مازندران تدوین شد

یدالله مختارپور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استان مازندران اولین استانی است که نسبت به تدوین سند راهبردی توسعه فناوری اقدام کرده که مراحل نهایی خود را طی می کند و به زودی اجرایی می شود.

وی به جزئیات این سند اشاره کرد و افزود: این سند شامل راهبردهای توسعه فناوری نانو در حوزه های مختلف کشاورزی، محیط زیست، صنعت و پزشکی است که با همکاری دانشگاه و استانداری تدوین شده است.

معاون آموزش و پژوهش استانداری استان مازندران با اشاره به فعالیتهای این استان در هفته پژوهش و فناوری گفت: در کمیته علمی ستاد هفته پژوهش استان، تلاش می شود پژوهشگران برتر در حوزه های مختلف در مراکز پژوهشی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و مدارس شناسایی و به ستاد ملی معرفی شوند.