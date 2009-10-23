زلزله تهران یک پس لرزه داشت/ تهران در 26 مهر ماه هم دو ریشتر لرزید

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در غرفه خبرگزاری مهر افزود: زلزله 25 مهر ماه تهران به بزرگای چهار ریشتر در ساعت 14 و 23 دقیقه و 56 ثانیه به مرکزیت در پاکدشت رخ داد که این زلزله در روز یکشنبه 26 مهرماه یک پس لرزه به بزرگای دو ریشتر در ساعت 3 و 25 دقیقه داشت.

وی یادآور شد: منطقه جنوب شرقی تهران در گذشته نیز لرزه خیز بوده است به طوری که در تاریخ این منطقه سه زلزله بزرگ رخ داده که موجب تخریب شهر ری شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله خاطرنشان کرد: لرزه خیزی پایین و نبود نشانه مشخص، نشان از این نیست که در یک منطقه زلزله نمی آید بلکه به این دلیل است که امکان پیش بینی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: باید توجه داشت که تهران در منطقه ای قرار گرفته است که مرز جنوبی البرز محسوب می شود و گسل شمال تهران، گسل ایوانکی، گسل مشاء از گسل های مهمی هستند که در تهران وجود دارند.

زارع تاکید کرد: تهران اهمیت جهانی دارد و با 15 میلیون جمعیت منطقه مهمی محسوب می شود.