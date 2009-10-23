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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

زارع در غرفه مهر خبر داد:

زلزله تهران یک پس لرزه داشت/ تهران در 26 مهر ماه هم دو ریشتر لرزید

زلزله تهران یک پس لرزه داشت/ تهران در 26 مهر ماه هم دو ریشتر لرزید

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله با بیان اینکه زلزله هفته گذشته تهران یک پس لرزه نیز داشته است، گفت: زلزله چهار ریشتری 25 مهر ماه تهران در روز یکشنبه 26 مهر ماه یک پس لرزه به بزرگای دو ریشتر در ساعت 3 و 25 دقیقه داشته که به ثبت رسیده است.

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در غرفه خبرگزاری مهر افزود: زلزله 25 مهر ماه تهران به بزرگای چهار ریشتر در ساعت 14 و 23 دقیقه و 56 ثانیه به مرکزیت در پاکدشت رخ داد که این زلزله در روز یکشنبه 26 مهرماه یک پس لرزه به بزرگای دو ریشتر در ساعت 3 و 25 دقیقه داشت.

وی یادآور شد: منطقه جنوب شرقی تهران در گذشته نیز لرزه خیز بوده است به طوری که در تاریخ این منطقه سه زلزله بزرگ رخ داده که موجب تخریب شهر ری شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله خاطرنشان کرد: لرزه خیزی پایین و نبود نشانه مشخص، نشان از این نیست که در یک منطقه زلزله نمی آید بلکه به این دلیل است که امکان پیش بینی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: باید توجه داشت که تهران در منطقه ای قرار گرفته است که مرز جنوبی البرز محسوب می شود و گسل شمال تهران، گسل ایوانکی، گسل مشاء از گسل های مهمی هستند که در تهران وجود دارند.

زارع تاکید کرد: تهران اهمیت جهانی دارد و با 15 میلیون جمعیت منطقه مهمی محسوب می شود.

کد مطلب 969383

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