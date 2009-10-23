نمایندگان بابل با احداث سد هراز مخالف بودند

احمد ناطق نوری در حاشیه عملیات اجرایی سد هراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم مازندران سالها از فقدان آب کشاورزی در رنج بوده اند، گفت: پروژه سد مخزنی هراز (منگل) یکی ازاقدامات زیربنایی در مازندران است.

وی اظهار داشت: احداث سد لار تنها برای رفع مشکل کشاورزی مطرح بوده اما سد هراز نه تنها در بخش کشاورزی بلکه برای آب آشامیدنی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: به دلیل استفاده از کود و سموم شیمیایی و آلودگی آبهای زیرزمینی سلامتی نسل آینده در معرض خطر قرار می گیرد که با احداث سد هراز بسیاری از آبها در بخش کشاورزی، آب شرب و سفره های زیرزمینی تامین و باعث رونق اقتصادی و سلامت عامه خواهد شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا فکری برای توزیع مناسب آب بعد از احداث سد هراز بین شهرهای همجوار شده است، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی در توزیع آب پس ازاحداث سد وجود نخواهد داشت.

ناطق نوری با بیان اینکه آب مسئله ای است که در آینده همه جهان با این مشکل مواجه خواهند شد، یادآوری کرد: با استفاده بهینه و نظارت باید به این مایه حیاتی توجه کنیم.

به گفته وی، انحراف رودخانه چالوس به سمت شرق مازندران برای جمع آوری آبهای رودخانه پروژه بزرگ دیگر در این استان است که مشکلات آب قسمتی از شرق مازندران را رفع خواهد کرد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس اظهار داشت: آبخیزداری، سدهای کوچک خاکی در روستاها برای استفاده همه مردم باید در دستور کار و مورد توجه قرار گیرد.