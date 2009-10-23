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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

ترکیب تیم مازندران برای جام جمهوریت ترکیه مشخص شد

ترکیب تیم مازندران برای جام جمهوریت ترکیه مشخص شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی مازندران از مشخص شدن ترکیب تیم جوانان این استان با هفت کشتی‌گیر برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام جمهوریت ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش صبح جمعه در حاشیه همایش پیاده روی خانوادگی در جمع خبرنگاران در ساری گفت: تیم کشتی آزاد جوانان مازندران به نمایندگی از ایران در رقابت‌های جام جمهوریت ترکیه شرکت می‌کند.

وی افزود: برای تیم اعزامی مازندران در 50 کیلوگرم عارف فضلی ، در 55 کیلو کاظم شیرزادی وهمت کریمی ، در 60 کیلو میلاد صداقت نیا ، در 96 کیلو جبار زمانی و در وزن سیدعلی حسین زاده و مصطفی مظلومی به روی تشک خواهند رفت.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: این رقابت‌ها روزهای اول تا سوم آبان در شهراستانبول ترکیه برگزار می‌شود.

ثمربخش ترکیب تیم مازندران را ایده ال خواند وابراز امیدواری کرد: کشتی گیران استان که به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها شرکت می کنند با دست پر برگردند.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود تیم مازندران چندی قبل تیم کشتی آزاد مازندران دلیل صادر نشدن روادید عملا از شرکت  مسابقات جام بین المللی اوماخانوف روسیه بازمانده بود و در این مسابقات حضور یافت.

کد مطلب 969390

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