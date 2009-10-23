ترکیب تیم مازندران برای جام جمهوریت ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ثمربخش صبح جمعه در حاشیه همایش پیاده روی خانوادگی در جمع خبرنگاران در ساری گفت: تیم کشتی آزاد جوانان مازندران به نمایندگی از ایران در رقابت‌های جام جمهوریت ترکیه شرکت می‌کند.

وی افزود: برای تیم اعزامی مازندران در 50 کیلوگرم عارف فضلی ، در 55 کیلو کاظم شیرزادی وهمت کریمی ، در 60 کیلو میلاد صداقت نیا ، در 96 کیلو جبار زمانی و در وزن سیدعلی حسین زاده و مصطفی مظلومی به روی تشک خواهند رفت.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: این رقابت‌ها روزهای اول تا سوم آبان در شهراستانبول ترکیه برگزار می‌شود.

ثمربخش ترکیب تیم مازندران را ایده ال خواند وابراز امیدواری کرد: کشتی گیران استان که به نمایندگی از کشورمان در این رقابتها شرکت می کنند با دست پر برگردند.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود تیم مازندران چندی قبل تیم کشتی آزاد مازندران دلیل صادر نشدن روادید عملا از شرکت مسابقات جام بین المللی اوماخانوف روسیه بازمانده بود و در این مسابقات حضور یافت.