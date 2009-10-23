فهرست نهایی جایزه ادبی الیوت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سیمون آرمیتیج رئیس هیئت داوران این مسابقه ادبی به همراه گروه داوری، 10 مجموعه شعر را برای راهیابی به مرحله نهایی مناسب تشخیص دادهاند.
نتیجه این مسابقه روز 18 ژانویه سال 2010 اعلام میشود و برنده آن چکی به مبلغ 15 هزار پوند از سوی والری الیوت (بیوه تی. اس. الیوت) دریافت خواهد کرد.
بنا به این گزارش به دیگر شاعرانی که آثارشان به فهرست نهایی راه یافتهاند هر کدام مبلغ هزار پوند اهدا میشود.
کتابهای فهرست نهایی جایزه الیوت عبارتند از: خورشید ماهی اثر "الین نی چوایلیننیان"، فلات قاره از "فرد د اگویر"، فراز سروده "جین درایکت"، آبخوان سفره از "فیلپ گروس"، میان پنجره چهار گوش از "سنید موریسی"، یک چیز سری اثر "شارون اولدز"، علفهای هرز و گلهای وحشی سروده "آلیس اوسوالد"، تفرق از "کریستوفر رید"، سوختن کتابها و شعرهای دیگر اثر جورج شیرتز" و پایان نهایی غرب از "هوگو ویلیامز".
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