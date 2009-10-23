برگزیدگان مسابقه "سحرگاه عشق" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس حوزه هنری استان لرستان در حاشیه اختتامیه این دوره از مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مسابقه سحرگاه عشق عنوان برنامه ای است که از اذان مغرب آغاز و تا سحر گاه لیالی قدر انجام شد و هنرمندان شرکت کننده در این آیین علاوه بر احیا و شب زنده داری در زمینه های مختلف هنر های تجسمی شامل خوشنویسی، طراحی، نقاشی، گرافیک، کاربرد خط در گرافیک، تصویرسازی و ... با هم به رقابت پرداختند.

شیرزاد نعمتی نیا تصریح کرد: مضامین دینی و مذهبی شامل آیات و احادیث، اشعار عرفانی و القاب حضرت علی (ع) از جمله موضوعات آثار هنری این مسابقه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این آیین معنوی امسال نیز همچون سالهای گذشته همزمان با بیست و سوم ماه مبارک رمضان از سوی حوزه هنری لرستان در خرم آباد برگزار شد و در آن 140 نفر از هنرمندان سراسر استان در فضای معنوی در رشته های مختلف تجسمی با هم به رقابت پرداختند.

رئیس حوزه هنری استان لرستان گرامیداشت لیالی پر فیض قدر، ترغیب جوانان هنرمند به انجام فعالیت های هنر دینی و اسلامی و ایجاد فضای رقابتی سالم به منظور ارتقا سطح کیفی آثار و تبادل تجربیات هنری را از اهداف برگزاری این مسابقه برشمرد.

نعمتی نیا همچنین از برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی "سحرگاه عشق" در حوزه هنری لرستان خبر داد و یادآور شد: این نمایشگاه در قالب آثار هنرمندان شرکت کننده در چهارمین مسابقه استانی سحرگاه عشق از روز سه شنبه 28 مهرماه در نگارخانه حوزه هنری لرستان در خرم آباد بر پا شده است.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه 62 اثر تولید شده در مسابقه یاد شده در رشته های مختلف خوشنویسی، طراحی، خط در گرافیک، کامپو گرافیک، تصویرسازی، طراحی پوستر و هنر مفهومی به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش مهر، در این دوره از مسابقات طاهره امیدی از خرم آباد در بخش نگارگری، سجاد همتی از کوهدشت در بخش طراحی پوستر، الهام عباسی از کوهدشت در بخش طراحی لوگو، شیما نیک خیر از خرم آباد در بخش گرافیک، امین هنامی از خرم آباد در بخش گرافیک کامپیوتری، قاسم بیرانوند در بخش گرافیک کامپیوتری، طیب حسنوند و مقدم علی پناه به طور مشترک در بخش انیمیشن، روح الله امامی در بخش هنر مفهومی، سعید شاهوردی در بخش طراحی، هوشنگ دریکوند در بخش خوشنویسی نستعلیق، اسماعیل فریدونی در بخش خوشنویسی نسخ، احد زالزاله در بخش خوشنویسی شکسته نستعلیق حائز عناوین برتر شدند.