به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که در ایالت ایندیرا پرادش برگزار میشود فیلمهایی از کشورهای مصر، آمریکا، فرانسه، کره، هند، ایتالیا، آفریقای جنوبی و آلمان روی پرده میرود.
اولین دوره جشنواره ویساک در دوبخش داستانی و مستند از 25 تا 29 اکتبر برگزار میشود. فدراسیون جوامع فیلم هند این جشنواره را برگزار میکند. ساتیاجیت رای فیلمساز سرشناس هندی موسس این فدراسیون بوده است.
"آواز گنجشکها" فیلم ستایش شده مجید مجیدی که در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر اکران شده حضور موفقی در جشنوارههای خارجی داشته است. این فیلم در جشنواره برلین خرس نقرهای بهترین بازیگر مرد را برای رضا ناجی به ارمغان آورد.
"آواز گنجشکها" در جشنوارههای کارلووی واری، سائوپولو، جاکارتا،پورتلند و... به نمایش درآمده و در 15 کشور نمایش عمومی داشته است.
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