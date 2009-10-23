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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

حسن زاده در غرفه مهر - 2

در تایید دانشگاههای خارجی سیاسی‌کاری نمی‌کنیم/ نوع مبادله با ونزوئلا

در تایید دانشگاههای خارجی سیاسی‌کاری نمی‌کنیم/ نوع مبادله با ونزوئلا

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در مورد وضعیت تایید دانشگاههای ونزوئلا گفت: وزارت بهداشت در ارزشیابی دانشگاهها تنها به کیفیت آموزش توجه می کند، نه مسائل سیاسی و به طور حتم وزارت علوم در تایید دانشگاههای ونزوئلا این ملاکها را در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده پنجشنبه در نشست بررسی "تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" در غرفه خبرگزاری مهر همزمان با شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها افزود: در مورد تایید صلاحیت دانشگاههای کشورهای خارجی بحث سیاسی مطرح نیست و ما در این رابطه تنها به کیفیت آموزش و سلامت جامعه فکر می کنیم.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت به کیفیت آموزش توجه می کند و این موضوع در اعتباربخشی و ارزشیابی یک دانشگاه موثر است.

حسن زاده در خصوص وضعیت تایید دانشگاههای کشور ونزوئلا گفت: وزارت علوم به طور حتم دلایلی برای تایید دانشگاههای کشور ونزوئلا داشته است و در این راه کیفیت آموزش در آن دانشگاهها را در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در دانشگاههای علوم پزشکی کیفیت آموزش با مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به طور دائم در حال افزایش است و برای تایید یک دانشگاه یا عدم تایید آن قطعاً مسائل آموزشی مهم است.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: معیارهایی که برای ارزشیابی مورد نظر است به مسائل سیاسی نگاه نمی کند، در واقع ما نیز می توانیم وضعیت دانشگاههای ونزوئلا را بررسی کنیم تا زمینه برای برنامه های مشترک فراهم شود.

وی تاکید کرد: این موضوع به این مفهوم نیست که ما حتماً به این دانشگاهها دانشجوی ایرانی اعزام کنیم چه بسا آنها می توانند دانشجوی ونزوئلایی به دانشگاههای ما بفرستند و در زمینه های تحقیقاتی فعالیت کنند.

نشست "تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" همزمان با شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها روز گذشته پنجشنبه با حضور خبرنگاران خبرگزاریها در غرفه خبرگزاری مهر برگزار شد.

کد مطلب 969394

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