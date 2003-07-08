كودكي دوساله تنها بازمانده سانحه سقوط هواپيماي مسافربري سودان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، سقوط يك فروند هواپيماي بوئينگ 737 در خارطوم پايتخت سودان منجر به كشته شدن 116 نفر شد . تنها يك كودك دوساله از اين حادثه جان سالم بدر برده است كه به بيمارستان سودان منتقل شده است .

گفته ميشود قطعات متلاشي شده اين هواپيما تا 5 كيلومتري فرودگاه سودان در نزديكي درياي سرخ پخش شده است .

احمد اسماعيل زواري رئيس خطوط هوايي سودان اعلام كرد : خلبان وضعيت اضطراري را به برج كنترل اعلام كرده بود ولي قبل از هر اقدامي از سوي اين قسمت هواپيما سقوط كرد . سازمان هواپيمايي سودان گروهي را براي بررسي علل سقوط اين هواپيما به محل حادثه اعزام كرده است . يكي از مقامات آگاه در اين سازمان نامساعد بودن هوا را يكي از دلايل سقوط اين هواپيما دانست . اين هواپيما حامل 106 مسافر و 11 خدمه بود .