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۱۷ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۲۹

كودكي دوساله تنها بازمانده سانحه سقوط هواپيماي مسافربري سودان

كودكي دوساله تنها بازمانده سانحه سقوط هواپيماي مسافربري سودان

يك فروند هواپيماي مسافربري سودان صبح امروز هنگام فرود اضطراري سقوط كرد و از 117 مسافر آن تنها كودكي دوساله نجات يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، سقوط يك فروند هواپيماي بوئينگ 737  در خارطوم  پايتخت سودان منجر به كشته شدن 116 نفر شد .  تنها يك كودك دوساله  از اين حادثه جان سالم بدر برده است كه به بيمارستان سودان منتقل شده است .
گفته ميشود قطعات متلاشي شده اين هواپيما تا 5  كيلومتري فرودگاه سودان در نزديكي درياي سرخ پخش شده است .
احمد اسماعيل زواري رئيس خطوط هوايي سودان اعلام كرد : خلبان وضعيت اضطراري را به برج كنترل اعلام كرده بود ولي قبل از هر اقدامي از سوي اين قسمت هواپيما سقوط كرد . سازمان هواپيمايي سودان گروهي را براي بررسي علل سقوط اين هواپيما به محل حادثه اعزام كرده است . يكي از مقامات آگاه در اين سازمان  نامساعد بودن هوا را يكي از دلايل سقوط اين هواپيما دانست . اين هواپيما حامل 106 مسافر و 11 خدمه بود .

کد مطلب 9694

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