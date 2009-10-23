به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده صبح جمعه در جلسه انجمن کتابخانه های استان کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون نیم درصد از درآمد شهرداری های هر شهر باید در زمینه امور کتابخانه های منطقه صرف شود، اجرایی شدن این طرح باید جدیدت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: در این زمینه معاون عمرانی، برنامه ریزی و اداره کل امور کتاربخانه های استان باید با هماهنگی لازم زمینه اجرای عملی این طرح را مهیا کنند.

دهمرده با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه کتابخانه ها در جنوب استان کرمان و لزوم گسترش زیر ساخت ها در این مناطق گفت: نیازهای زیادی در جنوب استان کرمان وجود دارد که باید با همت مسئولان و خیرین برطرف شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ضرورت استفاده از نیروهای متخصص کتابداری نیز در کتابخانه های عومی باید مد نظر مسئولان قرار گیرد.

وی همچنین از تصویب ایجاد 14 انجمن کتابخانه در مناطق مختلف استان کرمان خبر داد.