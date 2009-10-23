به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد امینی زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: در پی خشکسالی های پیاپی در کرمان و لزوم استفاده بهینه از آب موجود در استان کرمان 57 نقطه برای اجرای طرح های سدهای زیر زمینی شناسایی شده است.

وی افزود: در استان کرمان ارتفاعات زیادی وجود دارد که نزولات آسمانی را به سمت کویر سرازیر می کنند و با اجرای این طرح های می توان حجم آب قابل توجهی را از دل کویر استخراج کرد.

امینی زاده عنوان کرد: هم اکنون این طرح با موفقیت در شهرستانهای کرمان، کوهبنان، راور و کهنوج اجرا شده است که به طور متوسط 4 میلیارد ریاد هزینه در بر داشته است.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی کرمان خاطر نشان کرد: هر سد زیر زمینی 350 تا 400 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: این طرح در 4 گزینه مشخص شده نیز مطالعه و آماده اجرا می باشد.

وی ضافه کرد: سد های زیر زمینی سازه هایی هستند که جریانهای آب زیر زمینی را جمع آوری می کنند.