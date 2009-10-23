182 نفر در کرمان بر اثر حوادث رانندگی کشته و زخمی شدند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در هفته گذشته در استان کرمان 126 حادثه رانندگی شهری و جاده ای روی داده است که بر اثر این حوادث 182 نقر کشته و زخمی شده اند.

وی افزود: از این تعداد 24 نفر فوت کرده اند و 158 نفر نیز مجروح شده اند.

معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی کرمان اضافه کرد: رعایت نکردن حق تقدم مهمترین دلیل بروز این حوادث می باشد که 21 درصد از سوانح را به خود اختصاص داده است.

سرهنگ پریور افزود: پلیس برای کنترل حوادث رانندگی در همین مدت 704 خودرو و 2 هزار و 700 موتور سیکلت را متوقف کرده است.

وی همچنین از تشدید طرح ها و حضور پلیس در معابر برای کنترل حوادث خبرداد.