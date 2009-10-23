55 هزار نفر در مدارس سما تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سید مهدی میرشمسی پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی این شهرستان اظهار داشت: در کل کشور 550 مدرسه سمل و 110 آموزشگاه سما مشغول به فعالیت است.

وی تصریح کرد: در مدارس سما 55 هزار دانش آموز و در آموزشگاه های سما 80 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان سما کل کشور یادآور شد: کیفیت بخشی، تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی از برنامه های در دستور کار این سازمان در کشور است.

میرشمسی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه 450 هزار دانشجو در آموزشکده های سما در کشور جذب و مشغول به تحصیل شوند.

وی با اشاره به جذب 10 هزار دانشجو در سالجاری، افزود: پیش بینی می شود ضمن دو برابر شدن تعداد دانشجویان این آموزشکده ها در سال آینده تعداد آموزشکده های سما در کشور نیز به 150 واحد ارتقا یابد.

رئیس سازمان سما کل کشور خاطر نشان کرد: وضعیت ساختاری آموزشکده ها و مدارس سما در کشور مطلوب است و تنها 5 درصد مدارس این سازمان نیاز به بازسازی دارند.

در پایان این گفتگو فاز سوم دانشکده سما در شهرستان بروجرد افتتاح شد.