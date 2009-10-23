معرفی آثار برگزیده جشنواره ادبیات نمایشی رضوی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مراسم اختتامیه که پنجشنبه شب در صحن آستان مبارک امامزاده حسین بن علی ابن موسی الرضا(ع) قزوین برگزار شد، 9 اثر برگزیده در بخشهای نمایش نامه نویسی و فیلمنامه کوتاه و بلند این جشنواره معرفی شدند.

در بخش نمایش نامه نویسی، کبوتر چاهی نوشته عدالت فرزانه از اردبیل با دریافت تندیس زرین و لوح سپاس به عنوان متن برگزیده نخست انتخاب شد.

غروب سرد مشدی، نوشته سید محمد محمدی از اراک و مثل نمک برای پاشیدن بر رو ی زخم نوشته آرمان طیران از شیراز بترتیب با دریافت لوح سپاس دوم و سوم شدند.

لوح سپاس و تندیس جشنواره در بخش فیلمنامه بلند به اثر شیرینی تلخ نوشته لیلا روغنگیر قزوینی از قزوین رسید.

بازار مکاره نوشته مرضیه وزیری مقدم از قم هم با دریافت لوح سپاس به عنوان متن برگزیده دوم فیلمنامه بلند معرفی شد و وحید میری از قزوین هم با نوشته حرم و گردنبند در جای سوم ایستاد.

بلیت نوشته گیتی باقری از قزوین لوح سپاس وتندیس جشنواره بخش فیلمنامه کوتاه را از آن خود کرد.

دو متن قاب آفتاب و آغاز سفر نوشته میثم رستگاری هرمزی از خوزستان به عنوان برگزیده دوم بخش فیلمنامه کوتاه معرفی شد.

مقام سوم فیلمنامه کوتاه هم به اثر کبوتری پشت پنجره نوشته نواب محمودی از گیلان رسید.

همچنین هیئت داوران این جشنواره دو اثر دربخش فیلمنامه بلند، چهار اثر در بخش فیلمنامه کوتاه و سه اثر دربخش نمایشنامه نویسی را شایسته تقدیر دانست.

از 238 اثر ارسال شده از سراسر کشور به دبیرخانه چهارمن جشنواره نمایشی رضوی 47 اثر در بخش نمایشنامه نویسی، 46 اثر در بخش فیلمنامه بلند و 145 دربخش فیلمنامه کوتاه بود

اصغرنیا مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره با اشاره به روند شکل گیری جشنواره رضوی افزایش شناخت و معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام را از اهداف برگزاری این جشنواره اعلام کرد.

محمد حسین شفیعی ها مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزون هم با قرائت پیام وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از هنر به عنوان ابزاری مهم برای انتقال ارشها اسلامی یاد کرد و از برگزاری مطلوب این جشنواره اظهار رضایت کرد.

استان قزوین چهارمین سال پیاپی است که میزبانی بخش ادبیات نمایشی چشنواره رضوی را برعهده دارد.