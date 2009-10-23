نوکیا از اپل شکایت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین شرکت تولید کننده تلفن همراه در دنیا اپل را متهم کرد که حق انحصاری این شرکت را در استفاده از فناوریهای بکار رفته در "آی- فن" نقض کرده است.

به همین دلیل نوکیا از اپل به دادگاه فدرال ایالت "دلور" (Delaware) در آمریکا شکایت کرد.

نوکیا اظهار داشت: آی- فن اپل حقوق انحصاری نوکیا را درباره ضوابط فناوریهای "جی. اس. ام"، "یو ام. تی. اس" و "لن بی سیم" (Wlan) نقض کرده است.

به این ترتیب تمام مدلهای تلفنهای همراه "آی- فن" که از سال 2007 تاکنون وارد بازار شده اند زیر اتهام قرار دارند.

به گفته نوکیا 10 حق انحصاری از سوی اپل نقض شده است که بزرگترین تولید کننده تلفن همراه در دو دهه گذشته در تلاش برای توسعه این فناوریها بوده و در این مدت بیش از 40 میلیارد یورو در بخش تحقیقات و توسعه آنها سرمایه گذاری کرده است.

براساس گزارش گاردین، نوکیا برای اولین بار پس از یک دهه، سه ماهه سوم مالی خود را با شرایط بسیار بحرانی پشت سر گذاشت به طوری که در این دوره، نوکیا تنها توانست 38 درصد از بازار تلفنهای همراه را در اختیار بگیرد.