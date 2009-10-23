کلیسای ارتدکس روسیه بر اهمیت مبارزه جوانان با فساد و ترویج فضیلت اخلاقی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، اسقف اعظم سولد چپلین رئیس دپارتمان کلیسا و روابط جامعه در کنگره جوان ارتدکس منطقه مرکزی فدرال که در شهر ته‍‌‌ ور برگزار شد گفت: جوان ارتدکس امروز آشفته است، از سلامتی کامل برخوردار نیست و بر زندگی دینی خود متمرکز نشده است.

وی از جوانان دیندار خواست عامل حقیقی احیای اخلاق در روسیه باشند و سازمانهای دینی جوانان نیروی حقیقی در سیاسی، اقتصاد، اجرای قانون، فرهنگ و رسانه قلمداد شوند.

این شخصیت دینی کلیسای ارتدکس روسیه تصریح کرد: آزمایش میزان تأثیر سازمانهای دینی جوانان کار ساده‌ای است. اگر در منطقه کلیسایی آنها هر نوع مواد مخدر و یا فسادی میان جوانان مشاهده شود مشخص می‌شود که تأثیرگذاری آنها بسیار اندک است.

اسقف اعظم سولد چپلین اظهار داشت: زمانی که این فساد از جامعه پاک نشود سازمانهای دینی جوانان ارتدکس ناکارآمد باقی خواهند ماند.

وی بر متوقف کردن فسق و فجور و ترویج فضیلتهای اخلاقی تأکید کرد و گفت: امروز باید قدرتمندتر از گذشته عمل کنیم.