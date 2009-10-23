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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

کلیسای ارتدکس روسیه بر اهمیت مبارزه جوانان با فساد و ترویج فضیلت اخلاقی تأکید کرد

کلیسای ارتدکس روسیه بر اهمیت مبارزه جوانان با فساد و ترویج فضیلت اخلاقی تأکید کرد

فقدان وحدت میان جوانان کلیسای ارتدکس روسیه نگرانی برای مقر پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه ایجاد کرده است، اما کارشناسان این کلیسا اعتقاد دارند جوانان دیندار نباید برای مقابله و به چالش کشیدن فسق و فجور تردید به خود راه دهند و باید در احیای اخلاق در روسیه مؤثر باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، اسقف اعظم سولد چپلین رئیس دپارتمان کلیسا و روابط جامعه در کنگره جوان ارتدکس منطقه مرکزی فدرال که در شهر ته‍‌‌ ور برگزار شد گفت: جوان ارتدکس امروز آشفته است، از سلامتی کامل برخوردار نیست و بر زندگی دینی خود متمرکز نشده است.

وی از جوانان دیندار خواست عامل حقیقی احیای اخلاق در روسیه باشند و سازمانهای دینی جوانان نیروی حقیقی در سیاسی، اقتصاد، اجرای قانون، فرهنگ و رسانه قلمداد شوند.

این شخصیت دینی کلیسای ارتدکس روسیه تصریح کرد: آزمایش میزان تأثیر سازمانهای دینی جوانان کار ساده‌ای است. اگر در منطقه کلیسایی آنها هر نوع مواد مخدر و یا فسادی میان جوانان مشاهده شود مشخص می‌شود که تأثیرگذاری آنها بسیار اندک است.

اسقف اعظم سولد چپلین اظهار داشت: زمانی که این فساد از جامعه پاک نشود سازمانهای دینی جوانان ارتدکس ناکارآمد باقی خواهند ماند.

وی بر متوقف کردن فسق و فجور و ترویج فضیلتهای اخلاقی تأکید کرد و گفت: امروز باید قدرتمندتر از گذشته عمل کنیم.

کد مطلب 969427

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