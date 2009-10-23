اسد خواستار تسریع در تشکیل دولت جدید لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، بشار اسد روز پنجشنبه در دیدار با "تریا هالونین" رئیس جمهوری فنلاند بر پایبندی کشورش به روند صلح بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و اصل زمین در برابر صلح تاکید و کشورهای اروپایی را به ایفای نقش در این زمینه ترغیب کرد.



اسد همچنین خواستار تسریع در تشکیل دولت جدید لبنان و بازگشت اوضاع به روند عادی خود شد.



رئیس جمهوری سوریه درباره تشکیل دولت جدید لبنان گفت : سرعت بخشیدن به تشکیل دولت وحدت ملی برای بازگرداندن اوضاع لبنان به حالت عادی و نقش طبیعی پس از سالها دودستگی و نابسامانی، یک ضرورت است.



اسد همچنین تاکید کرد سوریه اهمیت فراوانی برای تقویت روابط با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی و کشورهای همسایه مانند ترکیه قائل است و نمی توان درحالی که میان ما و کشورهای همسایه مشکلاتی وجود دارد، از روابط حسنه با اروپا وایالات متحده حرف زد.



وی در ادامه اظهار داشت : زمان اکنون به نفع روند صلح نیست، اروپا به صلح که از اولویتهای سوریه است، اهتمام دارد.



اسد درباره توافقنامه همکاری راهبردی با اروپا، این مسئله را اولویت سوریه دانست و گفت : ما باید در توافقنامه مشارکت اروپایی بازنگری کنیم، به ویژه با توجه به اینکه، همکاری میان سوریه و اروپا یک اولویت است.



اتحادیه اروپا امیدوار بود تا توافقنامه همکاری را با سوریه در 26 سپتامبر گذشته امضا کند، اما امضای این توافقنامه به درخواست سوریه به زمان نامشخصی موکول شد.



کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هشتم ماه اکتبر درباره امضای توافقنامه مشارکت و همکاری با سوریه پس از سالها تردید به ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور، توافق کردند.



رئیس جمهوری فنلاند روز چهارشنبه 29 مهر ، سفر رسمی سه روزه خود به سوریه را با هدف بررسی روابط دوجانبه و راههای توسعه آن و همچنین بحث و تبادل نظر درباره اوضاع منطقه ای و بین المللی، آغاز کرد.