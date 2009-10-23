نمایش عروسکی فعالیتی تربیتی و زمینه ساز شکوفایی استعداد کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید فضل الله شاهرخی در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر عروسکی استان لرستان اظهار داشت: کانون به عنوان یکی از متولیان فرهنگ و هنر استان آمادگی آن را دارد تا سالن مرکز تئاترعروسکی را دراختیار همه گروهها قرار دهد زیرا هدف ما این است که در همه ماههای سال نمایش عروسکی در سطح استان اجرا شود تاکودکان و نوجوانان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی تصریح کرد: نمایش عروسکی یک فعالیت تربیتی برای رسیدن به مقاصد فرهنگی و اخلاقی است و در این فعالیت باید بستری فراهم شود تا استعداد کودکان و نوجوانان شکوفا شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان یکی از اهداف نمایش عروسکی را حضور بچه ها در جمع و شرکت آنها در برنامه های گروهی و اجتماعی ارزیابی کرد و یادآور شد: گروههایی که امروز در این جشنواره حضور دارند با کمترین امکانات کار دکورسازی، طراحی بروشور، عروسک سازی و... را انجام داده اند و این از مزایای فعالیت در کانون است.

شاهرخی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان تاکنون توانسته است با تلاش مربیان دلسوز و زحمتکش کانون در مسابقات مختلف از جمله نمایش عروسکی جوایز متعددی را در مراحل منطقه ای، کشوری و بین المللی کسب کند.

به گزارش مهر، در این دوره از مسابقات تئاتر عروسکی استان که در تنها مرکز تخصصی تئاتر در استان لرستان وغرب کشور در خرم آباد برگزار شد 9 اثر منتخب از مجموع 14 اثر نمایشی شرکت کننده از مراکز فرهنگی هنری کانون سراسر استان به شیوه های نمایشی، سایه ای، میله ای و بونراکو با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این جشنواره نمایشهای سیب خندان، بیدگریان به کارگردانی گلشن حسنوند از مرکز شماره 2خرم آباد، هی بامن دوست می شی به کارگردانی مژگان فرضی پور از مرکز شماره 4 خرم آباد و فیل کوچولوی غمگین به کارگردانی نوشین گل حسنی از مرکز شماره 2 خرم آباد پس از انتخاب توسط هیئت داوران، جواز حضوردر مسابقات منطقه ای غرب کشور که قرار است در استان مرکزی برگزار شود را دریافت کردند.