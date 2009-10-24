محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم زیر 17 سال تیمی است که آینده فوتبال ایران را خواهد ساخت . آنها نسل طلایی هستند که با عملکرد بسیار خوب خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن کسب قهرمانی جواز حضور در مسابقات جهانی را هم کسب کردند.

وی افزود: این تیم از بازیکنان مقتدر، متعهد و مومن تشکیل شده است که بخصوص سرمربی این تیم از لحاظ اخلاقی و چه از نظر فنی در سطح بالایی قرار دارد. قطعا بازیکنان حاضر در این تیم خود را سربازان وطن می دانند و با تمام توان خود در این میدان بین المللی به میدان رفته تا بتوانند در مسابقات جهانی برای فوتبال ایران افتخارآفرینی کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه اعتماد به نفس و همدلی بازیکنان این تیم ستودنی است تاکید کرد: امیدوارم آنها با موفقیت و درخشش ویژه برگی دیگر برافتخارات فوتبال ایران اضافه کنند.

وی گفت: تدارکات خوب، داشتن استعدادهای شایسته و حضور درکنار یکدیگر بیش از 2 سال از عوامل مهم موفقیت این تیم در گذشته بوده ضمن اینکه آنها برای حضور در مسابقات جهانی با جدیت تمرینات خود را پیگیری کرده و با حفظ انضباط تیمی که در این تیم بسیار نمایان است در مسابقات جهانی شرکت کردند.

ساکت در پایان با بیان اینکه سه بازیکن این تیم نماینده باشگاه سپاهان هستند گفت: سپاهان از تیم بزرگسالان تا تیم های پایه نمایندگانی زیادی دارد و این موضوع حاصل برنامه های بلند مدت باشگاه در خصوص پرورش بازیکنان مستعد است. قطعا ما به این روند ادامه خواهیم داد و با نگاه ویژه ای که به تیم های پایه داریم بازهم به فوتبال ایران کمک خواهیم کرد.