به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف با بیان این مطلب افزود: از سیاستهای قطعی ما این است که هر اقدامی که در شهر تهران انجام می شود بیشترین خدمات را به بیشترین مردم ارائه دهد.

شهردار پایتخت با اشاره به اینکه ترافیک از مهمترین چالش های شهر تهران است خاطرنشان ساخت : دو مولفه باعث گسترش این مسئله شده و ترافیک را به چالشی مزمن تبدیل کرده است. یکی نبود مدیریت واحد شهری و دیگری توسعه نیافتن حمل ونقل عمومی است. روزی که نخستین خط تندرو (BRT) را راه اندازی کردیم انتقادات شدیدی به ما وارد شد ولی با گذشت زمان شرایط به گونه ای شد که میزان رضایتمندی از این خطوط به بالای 92 درصد رسید.

قالیباف ادامه داد: وقتی افراد سوار بر ماشینهای شخصی خود در ترافیک می مانند و اعتراض می کنند همان موقع اتوبوسی جدید و مجهز به کولر با 150 نفر با سرعت و شتاب مناسب از کنار آنها رد می شود و شرق به غرب و شمال به جنوب شهر را طی می کند. ما نیز با این شرایط باید تصمیم بگیریم که اولویت خیابانها را به اتوبوس بدهیم. ساخت هر متر از خیابان 2 تا 3 میلیون هزینه به دنبال دارد که از پول مردم ساخته شده پس عموم مردم باید بیشترین استفاده را از آن ببرند. وقتی خط ویژه به اتوبوس اختصاص می دهیم یعنی برای ماشین های شخصی محدودیت ایجاد می شود اما برکات این تصمیم برای شهروندان بسیار زیاد است.

وی با تاکید بر اینکه اعتقادی به گسترش تاکسی در تهران نداریم و این موضوع را در مجلس هم عنوان کرده ایم بیان داشت: در دنیا نیز تاکسی جزو حمل و نقل عمومی محسوب نمی شود و خیلی نباید در آن سرمایه گذاری کرد بلکه توسعه خطوط ریلی و اتوبوس با کیفیت مناسب باید در دستور کار قرار گیرد.

370 کیلومتر خط اتوبوسرانی BRT در تهران احداث می شود

قالیباف بابیان اینکه در تلاش هستیم اتوبوس مناسب برای حمل و نقل شهروندان فراهم کنیم اظهار داشت: باید 370 کیلومتر خطوط تندرو در تهران ایجاد شود که تاکنون 100 کیلومتر آن راه اندازی شده است. مترو نیز باید گسترش یابد اما ساخت و راه اندازی خطوط ویژه هزینه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به مترو دارد. تهران در مقایسه با 4 یا حتی 2 سال قبل از وضعیت بهتر و باکیفیت تری در حمل و نقل عمومی برخوردار است اما تلاش ما این است که بخش خصوصی را نیز به این سیستم وارد کنیم.

وی افزود: بخش های جدیدی از تهران به ویژه در قسمت غربی و جنوب غربی و شرقی تحت پوشش خطوط اتوبوسرانی نیستند و نیاز است که حمل و نقل عمومی را به ویژه با دخالت بخش خصوصی دراین مناطق گسترش دهیم.

شهردار تهران با بیان اینکه اتوبوس های تندرو بدون تاخیر و سر ساعت هستند افزود: شهروندان اکنون با توجه به ترافیک سنگین و مسیر حدود 35 کیلومتری شرق به غرب که توسط این اتوبوس ها طی می شود می توانند با حدود 5 تا 6 دقیقه اختلاف زمان رسیدن خودبه مقصد را پیش بینی کنند اما ما از این اختلاف زمان هم راضی نیستیم و تلاش داریم با قرار دادن تهران درمیان 10 کلانشهر برتر در حوزه IT در 4 سال آینده ، این مسایل را نیز حل کنیم.

تجهیز ناوگان اتوبوسرانی تهران به بلیط الکترونیکی

قالیباف خاطرنشان ساخت : به زودی نیز تمام ناوگان اتوبوسرانی در شهر تهران به بلیط های الکترونیکی مجهز می شوند و این یعنی آغاز یک حرکت مهم در عرصه حمل و نقل عمومی و در این مورد پیش بینی هایی کرده ایم که به قشر ضعیف جامعه فشار وارد نسازیم و با افزایش قیمت ها و افزایش قیمت سوخت مشکلی در حمل و نقل ایجاد نشود.

شهردار تهران ادامه داد: ما شبکه حمل و نقل را نیز در آینده به گونه ای طراحی کرده ایم که هر کس از منزل خود حداکثر بعد از طی 350 متر از هر طرف به یک ایستگاه حمل و نقل عمومی برسد. تابلوهایی نیز در ایستگاهها پیش بینی شده تا زمان رسیدن وسیله حمل و نقل عمومی به ایستگاه و به مقصد را اعلام می کند که این مهمترین موضوع در کشورهای پیشرفته است و این اتفاق وقتی رخ می دهد که خطوط تندرو اتوبوسی گسترش یافته و اولویت با حمل و نقل عمومی باشد و اتوبوس پشت چراغ قرمز نماند. در برخی شهرهای جهان در زمان پیک گاهی بیش از 20 دقیقه تمام خودروها متوقف شده و فقط اتوبوسها اجازه حرکت و عبور از چراغ قرمز را دارند و کسی هم اعتراض نمی کند.

مترو؛ اقتصادی ترین، ایمن ترین و سالمترین وسیله حمل و نقل عمومی است

شهردار پایتخت همچنین اظهار داشت: مترو اقتصادی ترین، ایمن ترین و سالمترین وسیله از نظر آلودگی هوا است اما زمان هم برای ما مهم است. پیش از این در تهران سالی 5/2 کیلومتر تونل مترو ساخته می شد و این درحالی است که سال گذشته سال 15 کیلومتر تونل احداث شد، امسال نیز 15 کیلومتر مترو احداث خواهد شد. در صورت تامین اعتبار توان ساخت سالی 30 کیلومتر تونل مترو را داریم.