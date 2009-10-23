میترا داور داستان‌نویس که از دیروز 30 مهرماه گارگاههای آموزشی داستان‌نویسی وی در نشر افراز آغاز شده است در گفتگو با مهر درباره این کارگاه توضیح داد: دیروز نخستین جلسه این کارگاه از ساعت 14 تا 16 برگزار شد که طبق برنامه ریزی این جلسات هر هفته پنجشنبه‌ها همین ساعت در نشر افراز پی گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: درجلسه دیروز ابتدا داستان"داش آکل" صادق هدایت خوانده و مورد بررسی قرار گرفت سپس مباحث داستان‌ نویسی از لحاظ تئوریک تدریس شد که به موضوع رئالیته، اصول اولیه داستان‌نویسی و تمایز داستان کوتاه با گزارش و رمان پرداختیم. در ادامه کارگاه یک داستان تجربی از شرکت کنندگان خوانده و مورد بررسی قرار گرفت.

داور برنامه هفته آینده کارگاه را اینگونه توضیح داد: هفته آینده داستان "اندوه" چخوف خوانده و بررسی می‌شود. مباحث داستان‌ نویسی پیگیری می‌شود و برنامه داستان‌خوانی هم خواهیم داشت.

این داستان‌نویس با اشاره به اینکه علاقمندان می‌توانند در جلسات آتی به جمع آنها بپیوندند گفت: اگر شرکت‌کنندگانی در میانه راه به ما بپیوندند در آن جلسه مروری بر آنچه قبلا تدریس شده خواهیم داشت و در بخش نقد و بررسی داستانها تلاش خواهد شد به شرکت‌کنندگان جدید این امکان داده شود که در جریان آنچه گذشته است قرار گیرند.

وی افزود: دراین کارگاهها پس از تئوریهای ادبی به مکتبها و سبکهای ادبی می‌پردازیم و همچنین در نظر داریم به صورت ماهانه یا دو ماه در میان تازه های نشر را هم خوانده و بررسی کنیم.

به گفته وی داستان‌های برگزیده در پایان برپایی دوره کارگاهی به صورت کتاب توسط نشر افراز منتشر می‌شود.

داور در پایان ثبت‌نام در این کارگاهها را برعهده نشر افراز و در مکان انتشارات افراز، واقع در تهران، فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، پلاک یک، واحد 5 دانست.