پذیره نویسی سهام بانک دی هفته آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک دی، فعالیتهای اجرایی برای راه‌اندازی این بانک غیردولتی شکل گرفته و به زودی پذیره نویسی سهام بانک دی آغاز خواهد شد.

به استناد موافقت‌ اصولی صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تصویب اساسنامه بانک دی توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی پذیره نویسی سهام این بانک هفته آینده و مقارن با ایام با سعادت میلاد حضرت امام رضا (ع) آغاز خواهد شد.

شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه مدیریت سرمایه‌ خورازمی، شرکت کشتیرانی جنوب، خط ایران، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، موسسه همیاری غدیر، شرکت کارت ایران، شرکت پاک‌اندیشان امین، شرکت بیمه دی، شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی سعدی کیش و شرکت صنعتی، معدنی و تجاری کاونده هیئت موسس حقوقی بانک دی را تشکیل می دهند.

بیش از 118 هزار نفر سهامداران حقیقی نیز جزو موسسان بانک هستند. حداقل سهام قابل پذیره نویسی توسط افراد حقیقی 5000 سهم و معادل پنج میلیون ریال و حداکثر 200 هزار سهم معادل هر نفر مبلغ 200 میلیون ریال تعیین شده است.

اشخاص حقوقی نیز می‌توانند با حداقل 100 هزار سهم معادل مبلغ 100 میلیون ریال و حداکثر 40 میلیون سهم معادل مبلغ 40 میلیارد ریال در این پذیره نویسی شرکت کنند.