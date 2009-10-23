به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده در نشست بررسی "تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" در غرفه خبرگزاری مهر همزمان شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها افزود: آمار دانشجویان ایرانی خارج از کشور به صورت غیررسمی است چرا که برخی از دانشجویان آمار خود را در سفارتخانه ها به ثبت نمی رسانند.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار غیررسمی 55 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند که از این میان 12 هزار دانشجو در گروه علوم پزشکی تحصیل می کنند. بخشی کوچکی از این دانشجویان تسهیلات غیرارزی دریافت می کنند.

دلایل عدم بازگشت دانشجویان ایرانی به کشور

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از دلایلی عدم بازگشت دانشجویان، قابل ارزشیابی نبودن مدارک آنها و شرایط غیرقابل قبول تحصیلی آنها است. از سوی دیگر جاذبه های خاص کشورها و ازدواج هم باعث ماندگاری دانشجویان ایرانی در خارج از کشور می شود.

کمتر از 5 درصد افرادی که بازمی گردند در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی با مشکل مواجه می شوند

وی اضافه کرد: کمتر از 5 درصد افرادی که بازمی گردند در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی خود با مشکل مواجه می شوند و این موضوع هم به دلیل تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت است.

حسن زاده با هشدار به خانواده ها در خصوص تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت به مهر گفت: فردی که با معدل کتبی دیپلم 9/8 می رود دندانپزشکی در دانشگاهی می خواند که برای درس آناتومی باید 1200 دلار پرداخت کند و یا برای درس فیزیولوژی باید 1100 دلار بپردازد، مسلم است که آن مدرک اعتبار علمی ندارد.

دانشگاهی که دروس خود را می فروشد از نظر وزارت بهداشت به هیچ عنوان اعتبار علمی ندارد

وی تاکید کرد: دانشگاهی که دروس خود را می فروشد که نمونه های آن در دانشگاههای ارمنستان و اوکراین موجود است، از نظر وزارت بهداشت به هیچ عنوان اعتبار علمی ندارد. علاوه بر آن داد و ستد نمره و پول، مشکل عدم حضور نیز وجود دارد. دانشجویی که با 6 ماه حضور تخصص رادیولوژی که طول دوره آن 4 سال است را کسب می کند به هیچ عنوان اجازه کار در ایران نباید داشته باشد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: نکته دردآور اینجاست که این افراد می گویند چون آن دانشگاهها بی کیفیت بوده اند تنها 6 ماه در آنجا حضور داشته اند و در مقابل از وزارت بهداشت به دلیل عدم ارزشیابی مدارک تحصیلی شان به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند.

نشست "تحصیل در خارج کشور؛ چالشها و انتظارات" همزمان با شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها روز گذشته پنجشنبه با حضور خبرنگاران خبرگزاریها در غرفه خبرگزاری مهر برگزار شد.