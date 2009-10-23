انصاف از شعب تقواست/ مردم ولی نعمت حقوق بگیران دولتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران درخطبه اول نماز جمعه با توصیه همه به تقوی الهی و پرهیز از گناهان و محرمات، اظهار داشت: مرحوم نراقی در کتاب خود می فرماید، کسبه باید روزی را دست خداوند بدانند چراکه آداب و اخلاق کسب جزو اموری است که به فرهنگ ، اقتصاد و دین کمک می کند و باعث رونق زندگی می شود.

وی افزود: ماموران دولتی و مسئولان حکومتی هم در حراست از فرهنگ با رفتار و برخورد خود و در حراست از بیت المال با تدبیر و مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق خود از مردم حراست می کنند و این دفاع معجزه آسای 8 ساله رهین اقدامات مسئولان ، مردم و رهبری بوده است.

صدیقی ادامه داد: در بحرانها و شداید همین مردم هستند که در صحنه حضور دارند و مردم ولی نعمت حقوق بگیران دولتی هستند لذا باید با مردم در ادارات خوش رفتاری شود.

خطیب نماز جمعه تهران در ضرورت رعایت انصاف، گفت: گاهی کسی حقش نیست و فکر می کند که حق با اوست و لذا به بد گویی و اعتراض می پردازد لذا در مجموع باید انصاف رعایت شود زیرا انصاف از شعب تقواست.

وی تصریح کرد: مسئولان اداری خود را به جای متقاضیان جامعه بگذارند و اینگونه تصور کنند که اگر خود به جای متقاضیان بودند، توقع داشتند چگونه با آنان رفتار شود و متقاضیان هم خود را به جای اداری ها بگذارند و ببینند آیا اگر خودشان آن سوی میز بودند می توانستند آن کار را سریع و یک روزه انجام دهند.

صدیقی همچنین با اشاره به روحیه جوانان، تصریح کرد: بحرانهای غریزی جوان را تحت تاثیر قرار می دهد و در این فرصت طلایی جوانی نباید مشکلات جوانی حواس جوانان را پرت کند و آنان باید آگاه باشند که این زمان بهار زندگی است که باید در آن کشت کنند تا در آینده زندگیشان حاصلی داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به فواید توبه، گفت: سیم ارتباطی خود را با خداوند قطع نکنیم چون ما جز خداوند کسی را نداریم، خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است و به همه امور عالم آگاه است.

صدیقی با اشاره به وجود عالمی همچون آیت الله بهجت، تصریح کرد: این شخص کیمیا نفس و کیمیا نظر بود، هر کسی که با خداوند مرتبط بود، خداگونه می شود لذا آیت الهی به ملائی و تحصیلات حوزوی نیست بلکه آیت الهی به ارتباطی است که انسان با خداوند برقرار می کند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: بزرگترین بت، خود انسان است و اگر خداوند دست انسان را بگیرد و او بتواند بت خود را بشکند، شکستن قدرتهای بزرگ هم کاری نخواهد داشت. لذا امام راحل نیز اینگونه بود و چیزی که این مسئله را تضمین می کند داشتن تقوی الهی است.

وی در ادامه گفت: خداوند بشر را به موانع مبتلا کرده است و بشر باید بتواند از این موانع گذر کند چراکه انسان هوا و هوس و شیطان دارد، انسان وابسته به همسر، فرزندان، شغل، فامیل، رفیق، حزب ، نژاد و امور مختلفی است و این وابستگی ها بشر را زمین گیر می کند مگر اینکه بتواند خود را از این موانع رها کند.

صدیقی همچنین خاطرنشان کرد: قرآن کریم برای رهایی انسان از موانع می فرماید: از نماز کمک بگیرد بنابراین یکی از اسرار نماز این است لذا انسانها باید با نماز خود را تطهیر کنند.