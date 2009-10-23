مدال نقره کماندار کامپوند ایران مسجل شد/ بازماندن سه تیرانداز از راهیابی به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که با حضور تیراندازان 10 کشور آسیایی از روز چهارشنبه 29 مهرماه در "داکا" بنگلادش آغاز شده است چهار نماینده کشورمان در چهار بخش ریکرو و کامپوند زنان و مردان به مصاف حریفان خود رفته و همگی راهی مرحله حذفی شدند.

امروز (جمعه اول آبان ماه) و در مرحله حذفی این رقابتها سیده ویدا حلیمیان کماندار کامپوند زن کشورمان به ترتیب تیراندازانی از هند، میانمار و بنگلادش را از پیش رو برداشت و جواز حضور در مرحله فینال را کسب کرد. حلیمیان عصر امروز برای کسب مدال طلای این مسابقات با نماینده میانمار روبرو می شود.

زهرا شمس دیگر تیرانداز کشورمان در کمان ریکرو زنان در مرحله حذفی برابر نمایندگان میانمار، هند و مالزی به پیروزی رسید اما در مرحله نیمه نهایی نتیجه را به تیرانداز هند واگذار کرد تا از راهیابی به مسابقه فینال و رده بندی باز بماند.

افشین بکایی کماندار کامپوند مردان ایران نیز به ترتیب تیراندازان میانمار و هند را شکست داد اما در نهایت برابر کماندار هند متوقف شد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند.

حمزه صفایی چهارمین تیرانداز اعزامی ایران به این رقابتها هم ابتدا تیرانداز مالزی و هند را شکست داد. صفایی در مرحله سوم حذفی برابر نماینده کشور میزبان (بنگلادش) شکست خورد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

نمایندگان کشورمان در بخش تیمی این رقابتها حضور نخواهند داشت. طبق قوانین تیم هایی اجازه شرکت در مسابقات بخش تیمی را دارند که از ترکیب سه تیرانداز بهره ببرند اما از سوی فدراسیون تیروکمان کشورمان تنها یک نماینده در هر کمان عازم این دیدارها شده است.

پنجمین و آخرین مرحله از رقابتهای تیراندازی با کمان جایزه بزرگ آسیا در بنگلادش از 29 مهر آغاز و تا دوم آبان ماه پیگیری می شود.