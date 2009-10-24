به گزارش خبرگزاری مهر، نانوذرات به ذراتی گفته می شوند که قطر آنها هزار برابر کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. این ذرات نانویی کلید تحقیقات فناوری آینده به شمار می روند.

این درحالی است که اداره فدرال محیط زیست آلمان در پرونده ای که به تازگی در 28 صفحه ارائه کرده نوشته است: در حال حاضر با فقدان اطلاعات مربوط به اثرات نانوذرات بر روی انسان و محیط زیست مواجهیم به همین دلیل بهتر است فعلا از استفاده از محصولاتی که محتوی این ذرات هستند اجتناب شود.

به نظر می رسد که این یک چراغ زرد برای فناوری نانو باشد. این فناوری در سطح ساختار ماده عمل می کند. در حال حاضر نانو ذرات در بسیاری از محصولات تجاری مثل کرمهای ضد آفتاب برای جلوگیری از برخورد پرتوهای ماوراء بنفش در لاستیکهای خودروها و در لامپهای Oled برای صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده می شوند.

این آژانس آلمانی در ادامه این پرونده نوشته است: "فناوریهای نانو و محصولات نانوتکنولوژی استفاده از مواد اولیه و انرژی را به روشی موثرتر در دوره چرخه زندگی یک محصول امکانپذیر می کنند. مزایایی که صنعت به سرعت از آن بهره گرفته است.

تنها در آلمان تعداد شرکتهای فعال در این حوزه بیش از 800 مورد است اما با وجود تحقیقات بسیار سریعی که در این عرصه انجام می شود دستیابی نتایج این تحقیقات بسیار آهسته است. سئوالات بسیاری درباره اثراتی که نانو مواد بر روی انسان و محیط زیست برجای می گذارند وجود دارد درحالی که تاکنون جوابهای کافی در این مورد ارائه نشده اند."

براساس گزارش اشپیگل آنلاین در ادامه این پرونده آمده است: "نانوذرات می توانند از طریق تماس با پوست و یا از راههای تنفسی دهانی وارد بدن انسان شوند و می توانند در ریه ها عفونتهایی را ایجاد کرده و یا حتی به دستگاه گوارشی حمله کنند. مطالعه بر روی موشها نشان داده است که نانو ذرات می توانند از راه بینی به مغز برسند و یا به فعالیت ژنتیکی آسیب برساند."

این گزارش همچنین درباره اثرات نانوذرات بر روی محیط زیست از تحقیقاتی که در آمریکا و سوئد انجام شده اند نقل کرده است. این تحقیقات نشان می دهند که نانوذرات نقره ای که برای تولید جورابهای ضد بو استفاده می شوند در اثر شستشوی زیاد از بافت پارچه جدا شده و در محیط آزاده می شوند.

به گفته دانشمندان آلمانی، هیچ محدودیتی در انجام تحقیقات در عرصه فناوریهای نانو و بررسی اثرات نانومواد وجود ندارد اما بهتر است تا قبل از رسیدن به نتایج این تحقیقات از تولید تجاری آنها جلوگیری شود.