توقف رم و پیروزی آژاکس هلند / جشنواره گل گالاتاسرای و بنفیکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای برگزار شده این رقابتها تیم فوتبال رم برابر فولهام به تساوی دست یافت، آژاکس با 2 گل از سد تیم دیناموزاگرب گذشت.

نتایج دیدارهای هفته سوم اروپا لیگ در گروههای مختلف به شرح زیر است:

گروه A:

* آژاکس هلند 2 - دینامو زاگرب کرواسی 1

* تیمیسورا رومانی صفر - اندرلشت بلژیک صفر

گروه B:

* لیل فرانسه 3 - جنوآ ایتالیا صفر

* والنسیا اسپانیا یک - اسلاویا پراگ جمهوری چک بک

گروه C:

* سلتیک اسکاتلند صفر - هامبورگ آلمان 1

* هاپوئل اسراییل 5 - راپیدوین اتریش یک

گروه D:

* ونتسپلیس لتونی یک - اسپورتینگ پرتغال 2

* هرتابرلین آلمان صفر- هیرنوین هلند 1

گروه E:

* زسکا بلغارستان صفر - باسل سوییس 2

* فولهام انگلستان 1- رم ایتالیا 1

گروه F:

* گالاتاسرای ترکیه 4- دینامو بخارست رومانی 1

* پاناتینایکوس یونان 1- اشتورم گراتس اتریش صفر

گروه G:

* لاتزیو ایتالیا 2- ویارئال اسپانیا 1

* سالزبورگ اتریش 1- لفسکی بلغارستان صفر

گروه H:

* شریف مولداوی 2- توئنته انشد هلند صفر

* استوابخارست رومانی صفر- فنرباغچه ترکیه 1

گروه I:

* باته بوریسوف بلاروس2 - آ ا ک آتن یونان 1

* بنفیکا پرتغال 5- اورتون انگلستان صفر

گروه J:

* بروژ بلژیک 2- پارتیزان بلگراد صربستان صفر

* شاختار دونتسک اوکراین 4- تولوز فرانسه صفر

گروه K:

* پی اس وی آیندهوون هلند 1 - کپنهاگن دانمارک صفر

* اسپارتاپراگ جمهوری چک 2 - کلوج رومانی صفر

گروه L:

* اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2- ناسیونال پرتغال 1

* اوستریا وین اتریش 2- وردربرمن آلمان 2