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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

هفته سوم اروپا لیگ /

توقف رم و پیروزی آژاکس هلند / جشنواره گل گالاتاسرای و بنفیکا

توقف رم و پیروزی آژاکس هلند / جشنواره گل گالاتاسرای و بنفیکا

هفته سوم رقابت‌های "اروپا لیگ" روز پنج شنبه با برگزاری 24 دیدار در شهرهای مختلف اروپا پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای برگزار شده این رقابتها تیم فوتبال رم برابر فولهام به تساوی دست یافت، آژاکس با 2 گل از سد تیم دیناموزاگرب گذشت.

نتایج دیدارهای هفته سوم اروپا لیگ در گروههای مختلف به شرح زیر است: 

گروه A:
* آژاکس هلند 2 - دینامو زاگرب کرواسی 1
* تیمیسورا رومانی صفر - اندرلشت بلژیک صفر

گروه B:
* لیل فرانسه 3 - جنوآ ایتالیا صفر
* والنسیا اسپانیا یک - اسلاویا پراگ جمهوری چک بک

گروه C:
* سلتیک اسکاتلند صفر - هامبورگ آلمان 1
* هاپوئل اسراییل 5 - راپیدوین اتریش یک

گروه D:
* ونتسپلیس لتونی یک - اسپورتینگ پرتغال 2
* هرتابرلین آلمان صفر- هیرنوین هلند 1

گروه E:
* زسکا بلغارستان صفر - باسل سوییس 2
* فولهام انگلستان 1- رم ایتالیا 1

گروه F:
* گالاتاسرای ترکیه 4- دینامو بخارست رومانی 1
* پاناتینایکوس یونان 1- اشتورم گراتس اتریش صفر

گروه G:
* لاتزیو ایتالیا 2- ویارئال اسپانیا 1
* سالزبورگ اتریش 1- لفسکی بلغارستان صفر

گروه H:
* شریف مولداوی 2- توئنته انشد هلند صفر
* استوابخارست رومانی صفر- فنرباغچه ترکیه 1

گروه I:
* باته بوریسوف بلاروس2 - آ ا ک آتن یونان 1
* بنفیکا پرتغال 5- اورتون انگلستان صفر

گروه J:
* بروژ بلژیک 2- پارتیزان بلگراد صربستان صفر
* شاختار دونتسک اوکراین 4- تولوز فرانسه صفر

گروه K:
* پی اس وی آیندهوون هلند 1 - کپنهاگن دانمارک صفر
* اسپارتاپراگ جمهوری چک 2 - کلوج رومانی صفر

گروه L:
* اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2- ناسیونال پرتغال 1
* اوستریا وین اتریش 2- وردربرمن آلمان 2

کد مطلب 969456

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