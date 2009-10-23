توقف رم و پیروزی آژاکس هلند / جشنواره گل گالاتاسرای و بنفیکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای برگزار شده این رقابتها تیم فوتبال رم برابر فولهام به تساوی دست یافت، آژاکس با 2 گل از سد تیم دیناموزاگرب گذشت.
نتایج دیدارهای هفته سوم اروپا لیگ در گروههای مختلف به شرح زیر است:
گروه A:
* آژاکس هلند 2 - دینامو زاگرب کرواسی 1
* تیمیسورا رومانی صفر - اندرلشت بلژیک صفر
گروه B:
* لیل فرانسه 3 - جنوآ ایتالیا صفر
* والنسیا اسپانیا یک - اسلاویا پراگ جمهوری چک بک
گروه C:
* سلتیک اسکاتلند صفر - هامبورگ آلمان 1
* هاپوئل اسراییل 5 - راپیدوین اتریش یک
گروه D:
* ونتسپلیس لتونی یک - اسپورتینگ پرتغال 2
* هرتابرلین آلمان صفر- هیرنوین هلند 1
گروه E:
* زسکا بلغارستان صفر - باسل سوییس 2
* فولهام انگلستان 1- رم ایتالیا 1
گروه F:
* گالاتاسرای ترکیه 4- دینامو بخارست رومانی 1
* پاناتینایکوس یونان 1- اشتورم گراتس اتریش صفر
گروه G:
* لاتزیو ایتالیا 2- ویارئال اسپانیا 1
* سالزبورگ اتریش 1- لفسکی بلغارستان صفر
گروه H:
* شریف مولداوی 2- توئنته انشد هلند صفر
* استوابخارست رومانی صفر- فنرباغچه ترکیه 1
گروه I:
* باته بوریسوف بلاروس2 - آ ا ک آتن یونان 1
* بنفیکا پرتغال 5- اورتون انگلستان صفر
گروه J:
* بروژ بلژیک 2- پارتیزان بلگراد صربستان صفر
* شاختار دونتسک اوکراین 4- تولوز فرانسه صفر
گروه K:
* پی اس وی آیندهوون هلند 1 - کپنهاگن دانمارک صفر
* اسپارتاپراگ جمهوری چک 2 - کلوج رومانی صفر
گروه L:
* اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2- ناسیونال پرتغال 1
* اوستریا وین اتریش 2- وردربرمن آلمان 2
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