نظامی گری فرانسه در منطقه گسترش می یابد/امضای توافقنامه نظامی با کویت

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو عرب زبان "سوا"، وزیران دفاع فرانسه و کویت، توافقنامه همکاری در زمینه نظامی را امضا کردند.



در حالی که کویت برای دستیابی به جنگنده های رافائل(Rafale) چند منظوره ساخت فرانسه،تلاش می کند، شیخ جابر مبارک الاحمد الصباح، وزیر دفاع کویت و "ایروه موران" همتای فرانسوی وی، توافقنامه همکاری نظامی مشترک در پاریس را امضا کردند.



شیخ جابر در این باره گفت : این توافقنامه راه را به روی همکاری راهبردی میان ارتشهای کویت و فرانسه باز و توافقنامه امضا شده در 18 آگوست 1992 را تکمیل می کند.



موران نیز تاکید کرد فرانسه به این منطقه استراتژیک جهان(خاورمیانه) برای تضمین امنیت آن بازگشته است.



وی در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان کشورهای عربی از جمهوری اسلامی ایران با هدف توجیه نظامی گری فرانسه در منطقه خلیج فارس مدعی شد برنامه هسته ای ایران، عامل بسیار مهمی برای برهم زدن امنیت و ثبات تشکیل می دهد و سبب نگرانی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس شده است .



فرانسه در ماههای گذشته، روابط خود را با کشورهای نفت خیز عربی منطقه خلیج فارس تقویت کرده است.



نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در اواخر ماه می، پایگاه نظامی دائمی فرانسه را در امارات متحده عربی افتتاح کرد.



وی در همان زمان، اهمیت توافقنامه نظامی امضا شده با امارات در سال 1995 را مورد تاکید قرار داد.