علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم از فردا به طور رسمی شروع میشود دیروز سینماهای اریکه ایرانیان و پردیس ملت به دلیل هماهنگ نبودن با برنامه اکران شورای صنفی "صداها" را اکران نکردند، اما فیلم در سینماهای آزادی و فرهنگ دو سانس نمایش داشت که در هر دو سانس سالنها پر بود.
وی افزود: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد اکران "صداها" آن طور که میخواستیم شروع نشد اما با توجه به حضور بازیگران حرفهای، کارگردان مستعد و ساختار نو و تازه فیلم میتوان امیدوار بود که فیلم در جذب مخاطب موفق باشد.
این تهیهکننده ادامه داد: اکران دیروز نشان داد فیلمهایی مانند "صداها" که از جریان غالب بر سینمای ایران فاصله دارد میتواند مخاطب داشته باشد، تیزرهای فیلم از دیروز پخش شده و بیلبوردها از فردا شنبه نصب میشود با توجه به برنامههای تبلیغی برای این فیلم فکر میکنم "صداها" اکران موفقی داشته باشد.
سرتیپی گفت: "صداها" تجربهای متفاوت در سینمای ایران است و بادیگر فیلمهایی که این روزها روی پرده رفته تفاوت دارد، این امتیازها میتواند مخاطبی را که به دیدن فیلمهای فرهنگی و هنری علاقه دارد به سالنهای سینما بیاورد.
فیلم سینمایی "صداها" به کارگردانی فرزاد موتمن و بازی رضا کیانیان، رویا نونهالی، آتیلا پسیانی، طناز طباطبایی و... قرار بود از چهارشنبه در طرح اکران فیلمهای فرهنگی روی پرده برود.
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