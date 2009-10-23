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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

سرتیپی در گفتگو با مهر:

اکران "صداها" رسما از فردا شروع می‌شود

اکران "صداها" رسما از فردا شروع می‌شود

مدیر موسسه پخش فیلمیران با اشاره به ناهماهنگی‌ها در اکران فیلم سینمایی "صداها" از آغاز رسمی اکران فیلم از روز شنبه خبر داد.

علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم از فردا به طور رسمی شروع می‌شود دیروز سینماهای اریکه ایرانیان و پردیس ملت به دلیل هماهنگ نبودن با برنامه اکران شورای صنفی "صداها" را اکران نکردند، اما فیلم در سینما‌های آزادی و فرهنگ دو سانس نمایش داشت که در هر دو سانس سالن‌ها پر بود.

وی افزود: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد اکران "صداها" آن طور که می‌خواستیم شروع نشد اما با توجه به حضور بازیگران حرفه‌ای، کارگردان مستعد و ساختار نو و تازه فیلم می‌توان امیدوار بود که فیلم در جذب مخاطب موفق باشد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: اکران دیروز نشان داد فیلم‌هایی مانند "صداها" که از جریان غالب بر سینمای ایران فاصله دارد می‌تواند مخاطب داشته باشد، تیزرهای فیلم از دیروز پخش شده و بیلبوردها از فردا شنبه نصب می‌شود با توجه به برنامه‌های تبلیغی برای این فیلم فکر می‌کنم "صداها" اکران موفقی داشته باشد.

سرتیپی گفت: "صداها" تجربه‌ای متفاوت در سینمای ایران است و بادیگر فیلم‌هایی که این روزها روی پرده رفته تفاوت دارد، این امتیازها می‌تواند مخاطبی را که به دیدن فیلم‌های فرهنگی و هنری علاقه دارد به سالن‌های سینما بیاورد.

فیلم سینمایی "صداها" به کارگردانی فرزاد موتمن و بازی رضا کیانیان، رویا نونهالی، آتیلا پسیانی، طناز طباطبایی و... قرار بود از چهارشنبه در طرح اکران فیلم‌های فرهنگی روی پرده برود.

کد مطلب 969459

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