داریوش باقرجوان در گفتگو با مهر با بیان اینکه زمان مسافرتهای نوروزی از 25 اسفندماه سال گذشته آغاز و تا 15 فروردین ماه سالجاری ادامه یافت، گفت: در این مدت 39 میلیون و 930 هزار نفر مسافر از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای برای رفتن به مسافرتهای نوروزی استفاده کرده اند.

مدیر کل امور حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: استفاده مسافران از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش یافته است.

باقرجوان در ادامه تصریح کرد: از حدود 40 میلیون نفر مسافر، 16 میلیون و946 هزار نفر از اتوبوس، 14 میلیون و 561 هزار نفر از مینی بوس و 8 میلیون و 424 هزار نفر از اتومبیل های سواری کرایه پلاک عمومی استفاده کرده اند.

وی با مطلوب ارزیابی کردن شرایط ایجاد شده برای فروش بلیتها، گفت: ویژگی عمده جابه‌جایی مسافران در نوروز سالجاری انتخاب سفرهای با برنامه بود که شرایط را برای ارائه سرویس های مناسب تر ارائه کرد.

مدیر کل امور حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده در سالجاری علیرغم تجربه سالهای پیش هیچگونه ازدحامی در پایانه های مسافربری مشاهده نشد.

باقرجوان در بخش دیگری از سخنانش به کاهش تلفات جاده ای با عامل ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان یک شاخصه مهم نوروز امسال اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه 42 درصد از جابه‌جایی های در سطح جاده های کشور با ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گرفت، تنها در 5 درصد تلفات و تصادفات تقصیر با رانندگان این بخش بوده است.

وی با تاکید بر اینکه 5 درصد از عاملان تصادفها نیز رقم بالایی است، اظهار داشت: این رقم در حالی اتفاق می افتد که سایر وسایل نقلیه با اختصاص دادن 58 درصد جابه‌جایی ها به خود، عامل 95 درصد تصادفات و تلفات جاده ای بوده اند.

این مقام مسئول اظهار داشت: رقم 5 درصد نشان دهنده ایمن بودن وسایل نقلیه عمومی جاده ای است که با استفاده از این وسایل علاوه بر اینکه میزان ترافیک در سطح جاده های کشور کاهش می یابد مردم می توانند مسافرت های ایمنی را در جاده های کشور تجربه کنند.