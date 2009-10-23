تماس حدود 20 میلیون نفر با 110 طی شش ماهه اول سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدعلی گودرزی با تأکید بر اینکه شماره تلفن 110 پل ارتباطی پلیس با شهروندان ایران اسلامی است، افزود: میزان تماس های گرفته شده با پلیس در شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد افزایش داشته است.



وی میانگین روزانه تماس های مردم با 110 طی شش ماهه امسال را یکصد و هشت هزار و 895 مورد اعلام کرد و گفت: شماره تلفن 110 شبانه روز آماده پاسخگویی به شهروندان در سراسر کشور است.



رئیس مرکز فرماندهی و کنترل و فوریت های پلیسی 110 نیروی انتظامی گفت: طی شش ماهه اول سال جاری 19 میلیون و 600 نفر از طریق شماره تلفن 110 با پلیس ارتباط برقرار کرده و نیازها و مشکلات خود را با پلیس درمیان گذاشتند.



وی به اجرای رزمایش ملی امداد و نجات در کلانشهر تهران و استان تهران اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای این رزمایش طی روزهای جاری یگان های نیروی انتظامی اعم از یگان های امداد، کلانتری ها، پلیس راهنمایی و رانندگی ، پلیس آگاهی و سایر نیروهای امدادی ناجا دوشادوش سایر نیروهای امدادی در عملیات ها شرکت کردند.



گودرزی همچنین از تشکیل ستادهای مدیریت بحران در سطح یگان ها و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی خبر داد و گفت: کلیه رده های پلیس در سطح تهران و استان تهران در آمادگی کامل به سر می برند.



رئیس مرکز فرماندهی و کنترل و فوریت های پلیسی 110 نیروی انتظامی اضافه کرد: نمایندگانی از ناجا نیز به طور فعال و دائمی در ستاد مدیریت بحران کشور برای هماهنگی های لازم بین رده های ناجا و دستگاه های ذیربط در زمایش حضور دارند.

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