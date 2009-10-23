علیرضا سجادپور به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران با مشکلات مختلف در حوزه اکران و نمایش روبرو است، یکی از مهمترین برنامههای ما حل این مشکلات است. سالنهای خالی به نفع هیچ کس نیست و باید شرایط را برای سینماداران، صاحبان فیلم و اهالی سینما بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: جناب آقای شمقدری دیروز در مراسم معارفه مدیر عامل بنیاد فارابی به درستی اشاره کردند که باید بعضی تعابیر و واژهها را از دایره واژگانمان خارج کنیم. استفاده از ترکیب فیلم فرهنگی درست نیست، فیلمها محصولاتی فرهنگی هستند و فیلم غیرفرهنگی در سینمای ایران تولید نمیشود، برای این آثار میتوانیم واژه فیلم مخاطب خاص یا مخاطب محدود را به کار بگیریم.
این تهیهکننده گفت: متاسفانه بعضی سینماداران مقابل اکران این فیلمها مقاومت میکنند، آنها گمان میکنند نمایش این آثار به نفع سینما نیست و با سالنهای خالی و استقبال سرد مخاطب روبرو میشوند. نمایش این آثار باید با برنامهریزی درست صورت بگیرد تا هیچ گروهی از نمایش این آثار ضربه نخورند.
مدیر کل ارزشیابی و نظارت وزارت ارشاد افزود: در صحبتهای که با جناب شمقدری و دوستان شورای صنفی داشتهایم به دنبال حل معضلهای اکران هستیم، هفته آینده با اعضای شورای صنفی نمایش جلسهای داریم و این مسئله را بررسی میکنیم. طبق برنامهریزی انجام شده ترجیح میدهیم از زمان صدور پروانه ساخت برای نمایش فیلمها و تعیین زمان و مکان نمایش آنها برنامهریزی کنیم.
سجادپور گفت: مشکل اکران فیلم "صداها" خوشبختانه حل شده و این فیلم مانند سه فیلم دیگر روی پرده میرود، برنامهریزی اکران فیلمها با توجه به محدودیت سالنها باید به گونهای تعریف شود که هیچ یک از گروههای صاحب نفع در این ماجرا متضرر نشوند. به زودی برنامههای اداره ارزشیابی و نظارت در این زمینه اعلام میشود.
وی ادامه داد: من به موفقیت اجرای طرح اکران فیلمهای مخاطب خاص امیدوارم، سینمای ایران قابلیت بالایی برای تولید اندیشه و آثار فاخر دارد و باید زمینه رشد و تعالی این سینما با حمایتهای درست دولت و اصناف سینمایی فراهم شود.
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