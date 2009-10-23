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۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

همایش "استفاده از تکنولوژی روز در جهت توسعه آموزش دینی" برگزار شد

دانشگاه اسلامی مسکو با مشارکت دانشگاه دولتی سنت پتربورگ دیروز اقدام به برگزاری دومین کنفرانس دین‌شناسی باعنوان «استفاده از تکنولوژی روز در جهت توسعه آموزش دینی» در سالن «یاروسلاو» در مسکو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس، در چارچوب برنامه ریاست جمهوری، برنامه آماده‌سازی متخصصان با دانش عمیق در خصوص تاریخ و فرهنگ اسلام برگزار ‌شد.

در این کنفرانس نمایندگان شورای فدرال، دومای دولتی روسیه فدرال، دفتر ریاست جمهوری روسیه، خانه دولت، وزارت آموزش و علوم، وزارت امور خارجه، دانشگاههای برجسته دولتی و دینی و همچنین سازمانهای دولتی و دانشگاههای سایر کشورها حضور داشتند.

در جریان این کنفرانس موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفتند: شرایط امروز دین شناسی اسلامی و آموزش دینی، نقش آموزش دینی در توسعه گفتگوی بین ادیان و به کارگیری تکنولوژی روز و استفاده از سیستم آموزش از راه دور در چارچوب آموزش اسلامی.  

کد مطلب 969474

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