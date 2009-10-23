نتایج رشته های متمرکز و نیمه متمرکز دانشگاه علمی کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی پذیرفته شدگان از روز پنجشنبه 30 مهرماه بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

دستورالعمل زمان، مکان و نحوه ثبت نام بر روی سایت سازمان درج شده است.