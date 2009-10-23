  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

نتایج رشته های متمرکز و نیمه متمرکز دانشگاه علمی کاربردی منتشر شد

نتایج رشته های متمرکز و نیمه متمرکز دانشگاه علمی کاربردی منتشر شد

فهرست اسامی پذیرفته ‌شدگان نهایی کدرشته ‌های متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌ محلهای دارای مراحل مصاحبه یا آزمون عملی دوره‌ های کاردانی علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی سال 88 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی پذیرفته شدگان از روز پنجشنبه 30 مهرماه بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

دستورالعمل زمان، مکان و نحوه ثبت نام بر روی سایت سازمان درج شده است.

کد مطلب 969475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها