نتایج رشته های متمرکز و نیمه متمرکز دانشگاه علمی کاربردی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامی پذیرفته شدگان از روز پنجشنبه 30 مهرماه بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.
دستورالعمل زمان، مکان و نحوه ثبت نام بر روی سایت سازمان درج شده است.
فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی کدرشته های متمرکز و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محلهای دارای مراحل مصاحبه یا آزمون عملی دوره های کاردانی علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی سال 88 اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سامی پذیرفته شدگان از روز پنجشنبه 30 مهرماه بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.
دستورالعمل زمان، مکان و نحوه ثبت نام بر روی سایت سازمان درج شده است.
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