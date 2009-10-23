هشدارهایی درباره تحصیل در خارج کشور / دلایل عدم بازگشت برخی ایرانیها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن زاده پنجشنبه 30 مهر ماه همزمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نشستی با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی شرکت کرد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست یک ساعته در غرفه خبرگزاری مهر، به سئوالات خبرنگاران در زمینه اعزام دانشجو به خارج و ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارج کشور پاسخ داد.

دانشجویان اماراتی در ایران بورسیه می‌شوند

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از امکان ارائه بورسیه به دانشجویان اماراتی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور توانایی پذیرش این دسته از دانشجویان بورسیه را دارند.

حسن زاده افزود: دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور این توانمندی را دارند که برای دانشجویان خارجی فرصت تحصیلی ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت می تواند به دانشجویان اماراتی علاقمند به تحصیل در ایران‌ فرصت بورسیه فراهم کند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات می تواند با شناسایی دانشجویان مستعد اماراتی برای ادامه تحصیل در ایران در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی،‌ دندانپزشکی و داروسازی و همچنین رشته های تخصصی برای بورسیه معرفی کند.

تحصیل 604 دانشجوی غیر ایرانی در 15 دانشگاه علوم پزشکی داخل کشور

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به میزان تحصیل دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 604 دانشجوی غیر ایرانی در 15 دانشگاه علوم پزشکی در حال تحصیل هستند.

وی تاکید کرد: دانشجویان غیرایرانی سفیران فرهنگی هستند که می توانند در آینده برای ایران مفید باشند و بر اساس آماری که ما در وزارت بهداشت بدست آورده ایم فارغ التحصیلان دانشگاه های ایرانی در کشورهای خود جزء بهترین ها در رده های بالای تحصیلاتی هستند.

در تایید دانشگاههای خارجی سیاسی‌کاری نمی‌کنیم

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در مورد وضعیت تایید دانشگاههای ونزوئلا گفت: وزارت بهداشت در ارزشیابی دانشگاهها تنها به کیفیت آموزش توجه می کند، نه مسائل سیاسی و به طور حتم وزارت علوم در تایید دانشگاههای ونزوئلا این ملاکها را در نظر گرفته است.

به گزارش مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده افزود: در مورد تایید صلاحیت دانشگاههای کشورهای خارجی بحث سیاسی مطرح نیست و ما در این رابطه تنها به کیفیت آموزش و سلامت جامعه فکر می کنیم.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت به کیفیت آموزش توجه می کند و این موضوع در اعتباربخشی و ارزشیابی یک دانشگاه موثر است.

حسن زاده در خصوص وضعیت تایید دانشگاههای کشور ونزوئلا گفت: وزارت علوم به طور حتم دلایلی برای تایید دانشگاههای کشور ونزوئلا داشته است و در این راه کیفیت آموزش در آن دانشگاهها را در نظر گرفته است.

نوع مبادله علمی با ونزوئلا

وی خاطرنشان کرد: در دانشگاههای علوم پزشکی کیفیت آموزش با مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به طور دائم در حال افزایش است و برای تایید یک دانشگاه یا عدم تایید آن قطعاً مسائل آموزشی مهم است.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: معیارهایی که برای ارزشیابی مورد نظر است به مسائل سیاسی نگاه نمی کند، در واقع ما نیز می توانیم وضعیت دانشگاههای ونزوئلا را بررسی کنیم تا زمینه برای برنامه های مشترک فراهم شود.

وی تاکید کرد: این موضوع به این مفهوم نیست که ما حتماً به این دانشگاهها دانشجوی ایرانی اعزام کنیم چه بسا آنها می توانند دانشجوی ونزوئلایی به دانشگاههای ما بفرستند و در زمینه های تحقیقاتی فعالیت کنند.

20 درصد دانشجویان ایرانی برنمی‌گردند

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح وضعیت دانشجویان ایرانی غیربورسیه در خارج کشور با بیان اینکه 55 هزار دانشجوی ایرانی در خارج کشور داریم گفت: حدود 10 تا 20 درصد دانشجویان ایرانی به کشور بازنمی گردند.

به گزارش مهر، دکتر غلامرضا حسن زاده افزود: آمار دانشجویان ایرانی خارج از کشور به صورت غیررسمی است چرا که برخی از دانشجویان آمار خود را در سفارتخانه ها به ثبت نمی رسانند.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار غیررسمی 55 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند که از این میان 12 هزار دانشجو در گروه علوم پزشکی تحصیل می کنند. بخشی کوچکی از این دانشجویان تسهیلات غیرارزی دریافت می کنند.

دلایل عدم بازگشت دانشجویان ایرانی به کشور

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: یکی از دلایلی عدم بازگشت دانشجویان، قابل ارزشیابی نبودن مدارک آنها و شرایط غیرقابل قبول تحصیلی آنها است. از سوی دیگر جاذبه های خاص کشورها و ازدواج هم باعث ماندگاری دانشجویان ایرانی در خارج از کشور می شود.

کمتر از 5 درصد افرادی که بازمی گردند در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی با مشکل مواجه می شوند

وی اضافه کرد: کمتر از 5 درصد افرادی که بازمی گردند در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی خود با مشکل مواجه می شوند و این موضوع هم به دلیل تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت است.

حسن زاده با هشدار به خانواده ها در خصوص تحصیل در دانشگاههای بی کیفیت به مهر گفت: فردی که با معدل کتبی دیپلم 9/8 می رود دندانپزشکی در دانشگاهی می خواند که برای درس آناتومی باید 1200 دلار پرداخت کند و یا برای درس فیزیولوژی باید 1100 دلار بپردازد، مسلم است که آن مدرک اعتبار علمی ندارد.

دانشگاهی که دروس خود را می فروشد از نظر وزارت بهداشت به هیچ عنوان اعتبار علمی ندارد

وی تاکید کرد: دانشگاهی که دروس خود را می فروشد که نمونه های آن در دانشگاههای ارمنستان و اوکراین موجود است، از نظر وزارت بهداشت به هیچ عنوان اعتبار علمی ندارد. علاوه بر آن داد و ستد نمره و پول، مشکل عدم حضور نیز وجود دارد. دانشجویی که با 6 ماه حضور تخصص رادیولوژی که طول دوره آن 4 سال است را کسب می کند به هیچ عنوان اجازه کار در ایران نباید داشته باشد.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: نکته دردآور اینجاست که این افراد می گویند چون آن دانشگاهها بی کیفیت بوده اند تنها 6 ماه در آنجا حضور داشته اند و در مقابل از وزارت بهداشت به دلیل عدم ارزشیابی مدارک تحصیلی شان به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند.

به گزارش مهر، نشست "تحصیل در خارج از کشور،‌ چالشها و انتظارات" با حضور نمایندگان خبرگزاری های کشور در محل غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد.