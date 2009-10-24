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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

سهراب پور به مهر خبر داد:

حکم قطعی برای دانشجویان متخلف صادر نکرده ایم/ نگاه ما پرورشی است

حکم قطعی برای دانشجویان متخلف صادر نکرده ایم/ نگاه ما پرورشی است

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه بیشتر در راستای امور پرورشی و تربیتی به موضوع تخلفات دانشجویی نگاه می کنیم گفت: احکام صادر شده از سوی از کمیته انضباطی به صورت بدوی بوده و دانشجویان می توانند به این احکام اعتراض کنند.

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احکام صادر شده از سوی از کمیته انضباطی به صورت بدوی بوده و دانشجویان می توانند به این احکام اعتراض کنند. بنابراین هنوز هیچ حکمی به صورت قطعی صادر نشده و اعتراضی هم به کمیته انضباطی ارائه داده نشده است. در نتیجه هنوز اتفاقی نیفتاده که به نامه و جمع آوری امضا نیاز باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشجویانی که برایشان احکامی صادر شده به جمع آوری امضا اقدام کردند که این موضوع چندان بزرگ نیست که برخی رسانه ها روی آن مانور می دهند.

وی افزود: به نظرم برخی رسانه ها بیش از حد روی موضوع این نامه بزرگنمایی کرده اند چرا که این دانشجویان بچه های خودمان هستند که حالا اشتباهی را مرتکب شده اند و ما بیشتر در راستای امور پرورشی و تربیتی به این موضوع نگاه می کنیم.

کد مطلب 969480

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