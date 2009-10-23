توسعه بیشتر صادرات در گلستان نیازمند رفع موانع موجود است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: اقتصاد کشورهای غیرنفتی بر مدار صادرات می چرخد و کشورهای پیشرفته روی این امر سرمایه گذاری زیادی کرده اند.

وی اظهار داشت: کشورهای پیشرفته در تلاش هستند بازارهای جهانی را قبضه کنند و در این راه کاهش قیمت تولیدات برای رقابت در بازارهای جهانی از جمله برنامه های آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: روند صادرات محصولات در استان گلستان نیز در سالهای اخیر رو به رشد بوده و برای توسعه بیشتر این فرایند باید موانع فراروی رفع شود.

آیت الله نورمفیدی، آمار و برنامه ریزی را اساس برنامه ریزیها برشمرد و عنوان کرد: اگر آمار درستی نداشته باشیم در برنامه ریزیها با مشکل مواجه می شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: ارائه آمارهای دقیق از استعداها، منابع و نیروی انسانی می تواند در برنامه ریزیها بسیار مثر باشد و در تدوین برنامه و سند توسعه استان باید به آمار و برنامه ریزی توجه ویژه شود و می تواند افقی روشن فراروی توسعه استان ایجاد کند.

وی با محکوم کردن عملیات تروریستی شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: آن دستی که این جنایت را مرتکب شد از هر پلیدی، پلیدتر است و دشمن می خواهد تا کشور ما ناآرام باشد.

آیت الله نورمفیدی تاکید کرد: تنوع قومی و مذهبی موجود در کشور و زندگی مسالمت آمیز آنها موجب شده تا دشمن از هیچ توطئه ای فروگذار نکند و درصدد است تا اتحاد بین اقوام و مذاهب مختلف در کشور را از بین ببرد.

امام جمعه گرگان بیان داشت: آنهایی که دلشان برای کشور می سوزد باید این اتحاد موجود را تقویت کنند و باید در برابر این توطئه ها هوشیار بود.